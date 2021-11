05-10-2021 Aitana Ocaña desmiente que haya finalizado su relación con Miguel Bernardeau. MADRID, 21 (CHANCE) El Programa 'Socialité' ha informado este domingo que Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau podrían haber puesto fin a su relación sentimental ya que desde hace mucho tiempo no se les ve juntos, no suben contenido a las redes sociales y tampoco dejan pistas sobre su amor en las publicaciones... lo que ha llevado a pensar al equipo del programa y a Pilar Vidal que los dos tortolitos habían puesto punto y final a su relación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD GERMÁN LAMA / EUROPA PRESS



MADRID, 21 (CHANCE)



El Programa 'Socialité' ha informado este domingo que Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau podrían haber puesto fin a su relación sentimental ya que desde hace mucho tiempo no se les ve juntos, no suben contenido a las redes sociales y tampoco dejan pistas sobre su amor en las publicaciones... lo que ha llevado a pensar al equipo del programa y a Pilar Vidal que los dos tortolitos habían puesto punto y final a su relación.



Sin embargo, el mismo programa ha captado unas imágenes de la cantante saliendo de casa y ella misma calificaba de 'tontería' la información y se reía ante las cámaras... dejando entrever que su vida seguía igual que siempre y su relación con el actor, también.



Aitana Ocaña ha querido desmentir esta información en su Twitter personal y ha establecido el siguiente tweet: "Podéis dejar de decir tonterías por favor, muchas gracias. Jajajajajajaj heavy". De esta manera, la artista ha querido desmentir esta información.



Los dos tortolitos llevan más de tres años juntos. Aunque han sido pocas las veces que les hemos vistos públicamente, cuando ha ocurrido siempre han demostrado tener una complicidad especial. Además, Aitana tiene muy buena relación con la familia de él, estando súper integrada con todos ellos... Con este tweet, no hay nada más que hablar.