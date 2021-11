Migrants seen queuing for food at Belarus-Poland border

Start: 21 Nov 2021 10:55 GMT

End: 21 Nov 2021 14:10 GMT

BRUZGI-BELARUS –Migrants seen queuing for food at Belarus-Poland border

Restrictions:

BROADCAST: None

DIGITAL: None

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Belarus

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com