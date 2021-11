71-67. UCAM, con una gran defensa y Radovic decisivo, se acerca a la Copa

El ala pívot del Baxi Manresa Chima Moneke (2i) bota el balón ante los jugadores de UCAM Murcia Sadiel Rojas (2d), Jordan Davis (d) y James Web III (i). EFE/Marcial Guillén

Murcia, 21 nov (EFE).- El UCAM Murcia, con una gran defensa y un Nemanja Radovic decisivo en el tramo final del choque, ganó este domingo al Baxi Manresa por 71-67 en un encuentro que dominó casi siempre.

Con este resultado, se coloca provisionalmente en la cuarta posición de la Liga Endesa con siete victorias y cuatro derrotas, y se acerca a la Copa del Rey.

Ambos equipos llegaban a esta cita con el mismo bagaje después de diez jornadas y se esperaba una lucha sin cuartel como empezó siendo.

Apretaron al máximo atrás y fallaron todos sus ataques durante los tres primeros minutos de un duelo disputado con mucha intensidad y poco acierto en su fase inicial. No en vano, el primer cuarto concluyó con un resultado impropio del baloncesto profesional (14-8) y con el UCAM CB llegando al primer parón programado con un parcial de 10-2 en los dos últimos minutos.

Los de Sito Alonso estaban más centrados que los de Pedro Martínez y la ventaja universitaria siguió creciendo en el segundo periodo (28-16) tras dos canastas de mucha clase de Isaiah Taylor y Jordan Davis.

El técnico visitante paró el encuentro con tiempo muerto pero la actividad defensiva de los de casa no cesó y eso les permitió doblar a su oponente (32-16).

Sin embargo, a partir de entonces una reacción visitante estrechó los guarismos para llegar al descanso con un 32-26 y un parcial abierto a favor del Baxi de 0-10 con Chima Moneke y Yankuba Sima saliendo al rescate de los catalanes.

El apagón local se mantuvo dos minutos más y eso lo continuó aprovechando su rival para acercarse hasta el 32-31 después de un triple de Joe Thomasson y más tarde para adelantarse con el 39-40 que llegó después de una canasta de Ismael Bako.

El propio Bako, haciendo daño en la zona, lideró al Baxi en esta fase del encuentro en la que hubo alternancias en el marcador, pero el UCAM terminó mejor el cuarto coincidiendo con el despertar de Thad McFadden y Radovic (55-50).

En los diez minutos finales los de Sito Alonso se mantuvieron firmes y, pese a las buenas acciones individuales de Moneke, llevaron la iniciativa para estar cerca de sentenciar cuando faltaban tres minutos y 20 segundos (66-57) y con Radovic viendo muy grande el aro.

A diferencia de lo que ocurrió el sábado anterior en Andorra, el UCAM, el equipo más anotador de la Liga, mostró serenidad y eso le llevó al triunfo dando una exhibición defensiva en una tarde no tan prolífica en puntos.

- Ficha técnica:

71 - UCAM Murcia Club Baloncesto (14+18+23+16): Taylor (8), Davis (7), Rojas (3), Webb (8) y Lima (6) -equipo inicial-, Bellas (2), Malmanis (-), Radovic (17), McFadden (6) Cate (9) y Czerapowicz (5).

67- Baxi Manresa (8+18+24+17): Sylvain Francisco (-), Thomasson (14), Valtonen (3), Moneke (17) y Bako (18) y -equipo inicial-, Jou (2), Dani García (4), Rafa Martínez (-), Maye (-), Dani Pérez (3) y Sima (6).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Jordi Aliaga Solé y Rubén Sánchez Mohedas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 4.899 espectadores.