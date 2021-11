Xavi: "Hemos dominado el partido durante 75 minutos"

El entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández durante el partido de la jornada 14 de Liga en Primera División que FC Barcelona y RCD Espanyol disputan hoy sábado en el Camp Nou. EFE/Quique García

Barcelona, 20 nov (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Hernández, consideró que su equipo dominó "el partido muy bien durante 75 minutos" tras el triunfo por 1-0 ante el Espanyol, con gol de Memphis Depay de penalti, en su estreno en el banquillo azulgrana.

"En líneas generales estoy muy contento por los tres puntos y por la actitud y el esfuerzo. Nos hemos vaciado para ganar el partido, en eso no hemos fallado", señaló Xavi en rueda de prensa.

Sin embargo, fue crítico con el juego del equipo en los últimos 15 minutos: "El partido requería jugar en campo contrario y tener paciencia, no estamos en el mejor momento anímico y el Espanyol nos ha apretado al final y hemos tenido la suerte de que un balón ha ido a fuera y otro al palo".

De todas maneras, no consideró que fuera por culpa de "un problema físico". "Lo veo un problema de interpretación del juego, un problema futbolístico. El equipo ha trabajado muy bien en lo físico", aseguró.

Respecto la entrada de Cabrera, que supuso el penalti que transformó en gol Memphis, Xavi apuntó que él, en directo, "hubiese pitado penalti", aunque admitió que no ha visto "la jugada repetida".

En el derbi fueron titulares jugadores muy jóvenes, como Ilias Akhomach, que debutó en el primer equipo, y en la segunda parte entraron otros como Ez Abde. "Tenemos gente muy joven que tiene mucho talento pero a veces no sabe el porqué de las cosas. Tiene mucho mérito el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo. Aunque, evidentemente, tenemos cosas que mejorar", analizó Xavi.

Tres jugadores del Barça fueron sustituidos en el segundo tiempo a causa de molestias, pero el técnico egarense dijo que ninguno de ellos tiene una lesión importante. "La torcedura de tobillo de Nico no parece grave, Busquets tiene una molestia en el gemelo y Mingueza ha tenido un calambre", aseguró.

Por otro lado, desmintió la noticia que ha aparecido este sábado de que Sergio Agüero anunciaría la semana que viene su retirada a causa de sus problemas de corazón. "Hablé con él el otro día y lo que ha salido no es cierto. Está tranquilo, está contento y le dije que fuese viniendo a medida que fuese encontrándose bien", informó.