VÍDEO: Florentino Pérez: "Igual hay que recordar a la UEFA quién es el Real Madrid"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, abrió este sábado la Asamblea General Ordinaria con un detallado informe de la situación del club y un repasó especial a la actualidad internacional y nacional, donde valoró la Superliga "como libertad" y destacó las "gravísimas irregularidades" de la operación de LaLiga con el fondo de inversión CVC.



"No es simplemente un nuevo torneo, es intentar cambiar la dinámica actual del fútbol porque si no hacemos nada morirá poco a poco. La Superliga es libertad, que los clubes seamos dueños de nuestro destino", dijo Florentino en su discurso.



El informe del presidente abrió la Asamblea con 481 socios compromisarios presenciales y 1.123 por vía telemática, y se dejó para el final los temas más calientes. El máximo dirigente del club blanco trató la Superliga europea, lo ocurrido los últimos meses y los ataques de la UEFA que quedan sin efecto en los tribunales.



"Igual hay que recordar a la UEFA quién es el Real Madrid. Recordarle la historia del Real Madrid. Ha participado desde su fundación en todas las innovaciones necesarias a lo largo de los años. Fue el único club del mundo fundador de la FIFA y fue también impulsor de la Copa de Europa", apuntó.



Florentino insistió en lo dicho desde que en el mes de abril se hiciera oficial la Superliga, haciendo hincapié en que se trata de "'fair play' financiero", ante clubes que "reciben apoyo financiero de estados y abocan al fútbol a la ruina", "transparencia", "solidaridad" y "respeto por las competiciones nacionales".



"La abundancia de entretenimiento que tienen los jóvenes está desplazando al fútbol. Los partidos poco atractivos alejan al público. El formato de competición estará permanentemente abierto a lo que demanda la afición global. Estas cuestiones llevaban mucho tiempo sobre la mesa. Somos nosotros los clubes y no la UEFA los que asumimos los costes y los riesgos. La crisis económica por la pandemia nos forzó a una reacción inmediata", añadió.



La "imposición de un nuevo formato para la Champions" fue el "detonante" para que 12 clubes anunciasen el proyecto de la Superliga. Florentino recordó que "están sin efecto las sanciones y las multas" y la justicia española ha elevado el caso a Luxemburgo, tribunal europeo que tendrá que pronunciarse sobre el "monopolio de la UEFA". "Confiamos en los tribunales europeos", dijo.



Por otro lado, el presidente del Madrid valoró que a nivel nacional la actualidad viene marcada por la operación que propuso LaLiga con CVC, por el cual la intención de la patronal era "quitar el 11% de los derechos de televisión durante 50 años" de unos derechos "que son de los clubes", bajo "gravísimas irregularidades".



"El fondo CVC ha intentado hacer lo mismo con las ligas italianas y alemanas, donde fracasaron. En la propia Asamblea dieron marcha atrás para que la operación no afectara a los clubes que no querían participar. El presidente de LaLiga forzó la votación", dijo, confiando en tener de su lado a la RFEF y el CSD, de cara a una nueva Asamblea de LaLiga programada para diciembre.



Según Florentino, son muchas las "preguntas pendientes" para justificar que los clubes se metan en "este lío "de hipotecar el futuro de un club 50 años". "Estamos dispuestos a ayudar a los clubes que quieran obtengan unas formas de financiación muy razonables", añadió, dudando de las condiciones del acuerdo.



"EL SUEÑO DEL NUEVO SANTIAGO BERNABÉU"



Además, el presidente dejó un amplio repaso al momento del club y algunas cifras de la última temporada. El nuevo Santiago Bernabéu destacó como el "gran sueño" que abrirá una nueva etapa. "Estamos más cerca de culminar nuestro sueño con el nuevo Santiago Bernabéu. Nos permitirá abordar el futuro con nuevos recursos para seguir ocupando el lugar que nos corresponde", dijo.



"Es un momento decisivo para el Real Madrid y para el fútbol y lo asumo con gran responsabilidad siendo consciente de los retos por delante porque pandemia lo ha transformado todo. Todos los clubes sufriendo enormes consecuencias y quiero agradecer los esfuerzos de los jugadores, entrenadores y altos ejecutivos", añadió.



Florentino apuntó a un futuro incierto aún, pero agradeció la "unidad de socios" hacia "medidas fundamentales". "La gestión ha servido para afrontar con mayor fortaleza un futuro incierto todavía, con austeridad y gestión eficiente que nos han ayudado para superar los momentos mas complicados de nuestra historia", afirmó.



Además, en lo deportivo y en la parte de fútbol, el presidente recordó a "tres figuras claves" como Zinedine Zidane, el "eterno capitán y el hombre de la Décima Sergio Ramos" y a Raphaël Varane, y destacó la "renovación" y transición de jugadores para "seguir aspirando a todos los retos y dando pasos adecuados". También tuvo un mensaje especial por el regreso de Carlo Ancelotti al banquillo.



"Estamos orgullosos de contribuir a la expansión del fútbol femenino. El baloncesto vivió una temporada muy complicada con un calendario terrible y lesiones de larga duración y con dos de nuestros mejores jugadores fichando por la NBA", añadió.



