Verstappen: "No espero milagros, pero pueden pasar muchas cosas"

EFE/EPA/HAMAD I MOHAMMED

Losail (Qatar), 20 nov (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que saldrá segundo este domingo -por detrás del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) -que lo secunda en el campeonato, a 14 puntos- en el debutante Gran Premio de Qatar, el antepenúltimo del certamen, declaró en el circuito de Losail que "no" espera "milagros", pero que están "en una pista nueva y pueden pasar muchas cosas".

“Hasta ahora hemos tenido un fin de semana con altibajos, porque acabé muy contento la calificación, pero no fui lo suficientemente rápido", comentó 'Mad Max', de 24 años, 19 veces victorioso en la F1, de ellas nueve esta temporada.

" Pensé que había completado una vuelta bastante decente, pero luego me enteré de la diferencia y me sorprendió un poco (Hamilton lo superó en más de cuatro décimas). La verdad es que resultó realmente difícil igualarlos", comentó la joven estrella neerlandesa en referencia al Mercedes del siete veces campeón mundial inglés.

"En cierto modo, estoy feliz de estar segundo, pero la desventaja con respecto a Lewis (Hamilton) es muy grande", precisó.

"La calificación ha sido más complicada para nosotros en las últimas carreras, así que definitivamente necesitamos echarle un vistazo a esto", comentó Verstappen este sábado en Losail.

"No espero milagros mañana, pero estamos en una nueva pista y pueden pasar muchas cosas. Y nosotros nunca nos damos por vencidos", advirtió 'Mad Max'.

"Es un circuito muy rápido, por lo que será difícil. seguir. También dependerá de los neumáticos con los que estemos y de los que lleven nuestros rivales. Yo me centraré en intentar hacerlo lo mejor posible, como hago siempre", comentó Verstappen tras acabar segundo la calificación para el Gran Premio de Qatar.