Venezuela.- Maduro avisa a la UE con una "respuesta contundente" si cuestiona el desarrollo de las elecciones regionales

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha amenazado este sábado a la Unión Europea (UE) con una "respuesta política, institucional y diplomática contundente" si llegara a poner en duda el desarrollo de las elecciones este domingo en el país latinoamericano.



Más de 21 millones de venezolanos están llamados a las urnas en unas elecciones regionales y municipales que ponen fin al boicot generalizado de la oposición y que contarán de nuevo con observación de la Unión Europea. Las dudas de estos últimos, sin embargo, persisten, ya que tan solo el chavismo cree que habrá garantías suficientes de transparencia.



"¿Puede algún veedor internacional, desde algún país del mundo, dar un veredicto sobre la validez de un proceso genuinamente nacional y soberano de un país?", se preguntó Maduro antes de contestarse: "No, así que se bajan de esa nube, Comisión de la Unión Europea", ha hecho saber el mandatario.



"La Comisión de la Unión Europea tiene que respetar los resultados de nuestras elecciones. En Venezuela hay un solo Presidente Constitucional y así lo reconoce el 92 por ciento de la población", ha añadido.



De igual modo, Maduro acusó a la Unión Europea de tener "viejos complejos de superioridad colonialista" y de pretender "sobreponerse y humillar" a los países, "imponer por la vía del chantaje mediático, diplomático, político y económico", e "imponer modelos de monitoreo, de dominación, de hegemonismo".



"Si pretenden traer veredictos, violar la soberanía y exponer los complejos de superioridad, tendrán la respuesta política, institucional y diplomática contundente que Venezuela sabe dar, en su momento", ha zanjado Maduro.



En términos estrictamente administrativos, está en juego el control de los gobiernos de 23 estados y de 335 municipios, con cargos a los que aspiran más de 70.000 candidatos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha habilitado más de 14.200 centros de votación con más de 30.100 mesas y, tras ensayar el proceso, da por seguro que no habrá contratiempos técnicos.



En el ámbito político, los comicios están llamados a ser un primer atisbo de una nueva estrategia, en la medida en que los grupos que representan a la oposición mayoritaria, englobados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han aceptado participar de nuevo. A pesar de que mantienen que no hay garantías, ven más ventajas en tomar parte que en permanecer al margen, como llevan haciendo desde las presidenciales de 2018.



GUAIDÓ INSISTE EN LA ILEGITIMIDAD DE MADURO



También ha hablado este sábado, a través de Twitter, el líder opositor Juan Guaidó, quien ha asegurado que las elecciones regionales "no legitimarán a la dictadura de ninguna manera".



"El intento de Maduro por relativizar y normalizar la crisis no funcionó", ha asegurado Guaidó en su último mensaje, publicado esta tarde.



"Es momento de unificar la lucha por recuperar nuestra democracia e impulsar un Acuerdo de Salvación Nacional que solucione la crisis", ha añadido.



Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y autoproclamado desde enero de 2019 como mandatario legítimo del país, ha rehusado posicionarse públicamente en favor de la inscripción de candidatos.