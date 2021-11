Uganda.- Museveni promete nuevas operaciones para acabar con las milicias ADF tras sus últimos ataques en Uganda

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Uganda y la vecina República Democrática del Congo están manteniendo conversaciones para derrotar a los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) tras cuatro ataques terroristas en el último mes, según el presidente ugandés, Yoweri Museveni, que ha informado de más de una decena de integrantes del grupo muertos y más de un centenar de detenidos en los últimos meses.



Las fuerzas de seguridad de Uganda han recopilado información sobre las ADF tras una serie de operaciones en las que han conseguido matar a doce de sus operativos y arrestar a 106 desde el mes de junio, cuando intentaron asesinar a un ministro, según ha afirmado Museveni este sábado en un discurso televisado en la capital, Kampala.



"Lo más importante es detener a todas las personas que tienen la idea de cometer estos ataques en nuestra sociedad", ha declarado el jefe de Estado. "No podemos darles a estos parásitos ninguna nueva oportunidad", ha añadido, en comentarios recogidos por Radio France Internationale (RFI).



La nación de África Oriental, que busca ser uno de los principales productores de petróleo del continente, quiere crear estabilidad tras los últimos ataques del grupo, entre los que se cuentan dos atentados en Kampala, el pasado martes, que mataron a siete personas.



Esta semana, un clérigo musulman, Muhamad Abbas Kirevu, sospechoso de haber participado en la reactivación de las células durmientes del ADF en Kampala murió a tiros en una operación de las fuerzas del orden, junto con otros cuatro presuntos miembros del grupo terrorista. Pero la amenaza de nuevos ataques continúa flotando sobre Uganda.



"La ciudadanía debe permanecer alerta, porque hasta que no les detengamos a todos, seguirán constituyendo un peligro acorto plazo, si no tomamos las precauciones", según el mandatario ugandés.



El grupo rebelde prospera con el contrabando, el saqueo de la madera y el oro del Congo para financiar sus operaciones, según el líder ugandés.



Uganda también busca capturar a miembros del grupo que se esconden en países como Kenia, Tanzania, Mozambique y Sudáfrica, ha agregado. Uganda tiene la capacidad de derrotar a los islamistas dentro del país, así como con la ayuda de sus vecinos, según Museveni.



El grupo, especialmente activo en el este de República Democrática del Congo y acusado de la matanza de cientos de civiles en esta región, podría estar intentando volver a operar en Uganda, de donde se retiró en 2003 tras una serie de operaciones militares que mermaron drásticamente su capacidad para llevar ataques en el país.



Musa Baluku, líder de las ADF tras la detención en 2015 en Tanzania del hasta entonces jefe del grupo, Jamil Mukulu, aseguró en septiembre de 2020 que "las ADF dejaron de existir hace mucho". "En estos momentos somos una provincia, ISCA, que es una de las numerosas provincias que componen (la organización terrorista) Estado Islámico", agregó.