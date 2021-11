Tenis.-Medvedev defenderá su título de Maestro ante Djokovic o Zverev

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El tenista ruso Daniil Medvedev no dio opción (6-4, 6-2) al noruego Casper Ruud para sellar su pase a la final de la Copa de Maestros, Finales ATP que se están disputando en Turín, donde se medirá con el serbio Novak Djokovic o el alemán Alexander Zverev.



El número dos del mundo y vigente campeón del torneo que reúne a los ocho mejores de cada temporada sacudió este sábado las opciones del joven y debutante Ruud. Después de su pleno de victorias en la fase de grupos, Medvedev dejó otra actuación certera y triunfal.



El campeón del US Open esta temporada no tuvo que hacer frente a ninguna bola de 'break' durante la semifinal. El noruego perdió su saque en el tercer juego y en el quinto estuvo cerca de hacerlo también, aunque con la mínima renta le bastó a Medvedev para el 6-4.



El segundo set se apretó en los juegos decisivos, y en un largo quinto intercambio sacó el 'break' el ruso. Ruud comenzó a hincar la rodilla ante la derecha poderosa de su rival y un saque también intratable, que metieron al ruso en otra final de Maestros.