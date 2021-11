Tamara Falcó y el segundo vestido que lució en su fiesta de cumpleaños

20-11-2021 TAMARA FALCÓ EN SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Si nos dejó impresionados con su primer vestido, Tamara Falcó nos dejó rendidos cuando la vimos con la segunda opción para la noche más importante del año. Este viernes, la Marquesa de Griñón celebraba por todo lo alto su 40 cumpleaños con todos sus seres queridos y lo cierto es que el evento fue algo divertido, emocionante, pero sobre todo precioso.



El primer vestido con el que apareció la protagonista de la noche se trataba de un Jan Taminiau de color blanco roto, un diseño de lo más especial de Alta Costura con un acentuado escote en V, que destaca por su cascada de tul de seda que desciende a partir de la cintura y acababa con una amplia falda larga de cola.



La hija de Isabel Preysler no quiso quedarse con esa elección toda la noche y optó por uno más fiestero y colorido para el 'after party' de después. Por eso, se cambió el Jantaminiau por un Oscar de la Renta de flores bordadas de colores para continuar en Commodore. Un espectacular diseño que le daba un toque distinto, aportando color con un escote menos pronunciado, sin mangas.



En la llegada al Commodore podemos ver como Íñigo Onieva, que no se separó de su pareja en toda la noche, la esperaba en la puerta, la cogía de la mano y la ayudaba a subir las escaleras para que no tuviera ningún percance ni con el vestido, ni con los tacones.



Lo que más resalta del look de Tamara Falcó es la sonrisa que luce en cada una de las fotografías de la noche del viernes. Está claro que fue uno de los días más importantes de su vida, en el que disfrutó como hace tiempo, rodeada de todos los suyos, teniendo muy presente la figura de Carlos Falcó, fallecido el año pasado debido a la Covid.