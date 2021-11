Talor Gooch toma el mando a mitad de torneo en The RSM Classic

Imagen de archivo del estadounidense Talor Gooch. EFE/ Alonso Cupul

Redacción Deportes, 19 nov (EFE).- El estadounidense Talor Gooch se ha situado como líder en solitario del The RSM Classic, torneo del PGA Tour de golf, tras firmar este viernes una tarjeta de 65 golpes en la segunda vuelta en los recorridos Seaside y Plantation del club Sea Island, en Georgia (EEUU).

Gooch, de 30 años y que persigue su primer título en el circuito, comanda la clasificación con 129 golpes (13 bajo par). Este viernes hizo un eagle (con un larguísimo putt de 20 metros en el hoyo 14), cuatro birdies y un solo bogey en el recorrido 'Seaside course' (par 70).

Se trata de su mejor resultado en un torneo del PGA Tour tras las dos primeras rondas y mejora los 130 que hizo en el Sony Open de 2018 y en el Wyndham Championship de 2020). Lidera por primera vez a mitad de camino.

Aventaja en uno a su compatriota John Huh y el colombiano Sebastián Muñoz, que este viernes firmó una vuelta de 70 (-2), diez impactos más de los extraordinarios 60 (-10) que hizo el primer día en el Seaside. Ambos jugaron en el 'Plantation course' (par 72).

A dos están el también estadounidense Taylor Moore, que firmó un 'hoyo en uno' en el 17; el canadiense Mackenzie Hughes, que este viernes jugaron su ronda en el 'Plantation'.