R.Unido/China.- Reino Unido estaría considerando boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de China, según medios

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Reino Unido estaría considerando un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, como se espera que anuncie pronto Estados Unidos, según ha adelantado este sábado el medio británico 'The Times'.



El boicot diplomático implicaría que no acudirían a la competición representantes del Gobierno británico, pero sí podrían competir los atletas.



Según el medio, la ministra de Exteriores del país, Liz Truss, estaría a favor de la medida, si bien la postura del primer ministro, Boris Johnson, no estaría aún decidida.



Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que su país está considerando realizar un boicot diplomático a los Juegos para presionar a las autoridades chinas de cara a las acusaciones de supuestas violaciones de los Derechos Humanos en Xinjiang y Hong Kong.



Las deliberaciones se producen mientras crece la preocupación internacional por el paradero de la tenista china Peng Shuai, desaparecida tras haber denunciado el acoso sexual del exviceprimer ministro de su país.



Este viernes, la Asociación Femenina de Tenis (WTA) ha asegurado que está dispuesta a retirar todos sus torneos y negocios del país si no se arroja luz sobre el caso, una medida con la que el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, ha declarado estar de acuerdo "al cien por cien".