Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 20 de noviembre

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Spotify no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

Tras acumular 2.100.474 reproducciones, «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift se mantiene en primer lugar.

2. Easy On Me

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Adele. Quizás por esto es que «Easy On Me» debuta en el ranking directamente en la segunda posición, pues alcanzó un total de 1.227.785 reproducciones.

3. Smokin Out The Window

Lo más nuevo de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic, «Smokin Out The Window», entra directamente al tercer lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.160.295 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

4. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

El sencillo más reciente de Lil Nas X ya se vislumbra como un nuevo clásico. «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.032.194 más de reproducciones.

5. STAY (with Justin Bieber)

Cosechar éxitos es sinónimo de The Kid LAROI. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «STAY (with Justin Bieber)», debute en el quinto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 898.600 reproducciones de primera entrada?

6. Heat Waves

El nuevo éxito de Glass Animals sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 6, ya que ha conseguido un total de 832.589 reproducciones.

7. Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)

Tras haberse reproducido 814.512 veces, «Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)» de Drake se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 7.

8. All Too Well (Sad Girl Autumn Version) - Recorded at Long Pond Studios

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que «All Too Well (Sad Girl Autumn Version) - Recorded at Long Pond Studios» debuta en el ranking directamente en el octavo puesto, pues alcanzó un total de 802.485 reproducciones.

9. Already Dead

Cosechar éxitos es sinónimo de Juice WRLD. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Already Dead», debute en el noveno lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 791.075 reproducciones de primera entrada?

10. Nothing New (feat. Phoebe Bridgers) (Taylor’s Version) (From The Vault)

«Nothing New (feat. Phoebe Bridgers) (Taylor’s Version) (From The Vault)» de Taylor Swift va en descenso: ya llega al décimo lugar. Sus 767.872 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Spotify nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Spotify.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.