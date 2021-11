Ranking Spotify en Chile : Top 10 de los 10 pódcast favoritos de hoy sábado, 20 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de los pódcast más escuchados en Chile, usa las herramientas que te da esta plataforma de streaming.

Spotify posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchos de ellos ya están en tus favoritos, pero habrá otros que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 pódcast más buscados:

1. Culiao, Vo Hacela

Consejos pa que la hagay po, culiao. Hacerla, hacerla.. y hacerla

2. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

3. Weona Que Creici

Toda cola tiene dos historias, hija: la que le dicen que es suya y la que se cuenta a sí misma. A lo largo de doce capítulos la Wilo y la Fernando se cuentan los relatos y mentiras con que han armado sus propias biografías buscando, en una de esas, aprender algo importante : que, a fin de cuentas, no hay nada que sea tan importante. @weonaquerabia @noestoycreici Música: Medusa - Feli Mirez Ig: @felimirez

4. Tomas Va A Morir

Todos los temas sirven para disfrutar los eventuales últimos meses de vida de Tomás.

5. Acabar

Acabar es un podcast documental para personas con vulva, que busca empoderar a través de una sexualidad libre, informada y sin tabúes. Junto a especialistas y voces invitadas, en cada episodio hablamos sobre distintas formas de estimulación, con datos, reflexiones y técnicas para conocernos, explorar nuestro cuerpo y encontrar qué nos gusta y cómo nos gusta. Conduce Melanie Tobal. Un podcast original de Spotify.

6. Matriarcalmente Hablando

Para los fachos somos progres, para los progres somos fachos.

7. El Café Diario

Cada día, de lunes a viernes, los esperamos en "El Café Diario" una producción original de Spotify y la Tercera donde profundizaremos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Conversaremos con protagonistas de las noticias, con analistas y con reporteros y editores del equipo de La Tercera. Todo para entender, explicar e interpretar los sucesos y acontecimientos más relevantes y comprender su impacto en distintas áreas.

8. Somos la Fiesta

Eventos, Fiestas y Matrimonios

9. Con la ayuda de mis amikas

Valeria Luna y María José Castro analizan lo que pasa en la semana en Instagram y conversan sobre diferentes temas con la ayuda de sus amikas de las redes sociales.

10. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Spotify?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público chileno en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.