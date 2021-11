Ranking iTunes en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy viernes, 19 de noviembre

Puedes pasar horas navegando por iTunes tratando de encontrar algo para ver, pero ¿por qué perderías tu tiempo cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

1. Yellowstone

John Dutton (Costner) es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.

5. The Flash

Después de que un acelerador de partículas cause una extraña tormenta, al investigador científico de la policía, Barry Allen, le cae un rayo y entra en coma. Meses después despierta con el poder de moverse a súper velocidad permitiéndole ser el ángel de la guardia de Central City. Aunque al principio se siente entusiasmado con sus nuevos poderes, Barry descubre que no es el único “meta-humano” que se originó tras la explosión del acelerador – y no todo el mundo está usando sus nuevos poderes para el bien. Los compañeros del laboratorio STAR dedican su vida a ayudar a Barry a proteger a los inocentes. Por ahora, solo algunos amigos cercanos saben que Barry es, literalmente, el hombre más rápido del mundo, pero no pasará mucho hasta que el mundo conozca que ahora Barry Allen es … Flash.

6. Rudolph, el reno de la nariz roja

Esta es la extraordinaria historia de Rudolph, el reno que con la luz de su roja nariz guía el trineo de Santa Claus. Antes vivirá una gran aventura. Al principio, como todos se ríen de su extraña nariz, Rudolph huye al Polo Norte. Pero Rudolph es valiente y se enfrentará a la malvada reina de los hielos para ayudar a Santa Claus a salvar la Navidad.

7. The Sinner

Una madre, víctima de un inexplicable ataque de rabia, comete un sorprendente acto de violencia y horror en el que, para mayor desconcierto, no tiene ni idea de por qué. El investigador se encuentra obsesionado con descubrir el motivo oculta de la mujer. Juntos viajarán por un viaje desgarrador hacia las profundidades de su psique y los violentos secretos escondidos en su pasado.

8. Chucky

Después de que un muñeco vintage de Chucky aparece en una venta de patio suburbana, una ciudad estadounidense se ve sumida en el caos, luego de que una serie de crímenes horribles comienzan a exponer las hipocresías y los secretos de la ciudad.Mientras tanto, la llegada de enemigos y aliados del pasado de Chucky amenaza con exponer la verdad detrás de los acontecimientos así como los orígenes no contados del malvado muñeco.

10. Doctor Who

Doctor Who es una serie de televisión británica de ciencia ficción producida por la BBC. El programa muestra las aventuras de un Señor del Tiempo conocido como "El Doctor", que explora el universo en su TARDIS, una nave espacial con conciencia propia capaz de viajar a través del tiempo y el espacio. Con la ayuda de distintos acompañantes, el Doctor se enfrenta a una variedad de enemigos mientras salva civilizaciones, visita tanto el pasado como el futuro, ayuda a gente común y corrige injusticias.

