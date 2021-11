Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 20 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las canciones más escuchadas en Uruguay, usa las herramientas que te da esta plataforma de streaming.

Apple posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 títulos más buscados:

1. Bar

El tema de TINI y L-Gante es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Salimo de Noche

Lo más nuevo de Tiago pzk y Trueno, «Salimo de Noche», entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. Una Vaina Loca

«Una Vaina Loca» de Fuego, Manuel Turizo y Duki se mantiene en tercer lugar.

4. Súbelo

Cosechar éxitos es sinónimo de Anuel AA, Myke Towers y Jhay Cortez. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Súbelo», debute en el cuarto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

5. Wow Wow (feat. Becky G)

El sencillo más reciente de Maria Becerra ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Wow Wow (feat. Becky G)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. Rápido Lento

«Rápido Lento» de Emilia y Tiago pzk está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 6. Ayer se encontraba en el sitio número 7, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

7. Easy On Me

Con una diferencia positiva de 14, «Easy On Me» de Adele sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición séptima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

8. Qué Más Pues?

El hit de J Balvin y Maria Becerra se encuentra en octavo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 5.

9. Antes de Ti

El que fuera un exitazo de Rusherking y Maria Becerra va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 8 .

10. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

«All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift va en descenso: ya llega al décimo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 4.

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Apple, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en Uruguay. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.