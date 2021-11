Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy sábado, 20 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. Easy On Me

La melodía de Adele se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la primera posición.

2. My Little Love

Con una diferencia favorable de 41, la nueva rola de Adele se sitúa hoy en el puesto 2 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

3. Oh My God

Lo más nuevo de Adele, «Oh My God», entra directamente al tercer puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

4. Strangers By Nature

«Strangers By Nature» de Adele está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 4. Ayer se encontraba en el sitio número 26, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

5. I Drink Wine

Con una diferencia positiva de 112, «I Drink Wine» de Adele sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. Cry Your Heart Out

«Cry Your Heart Out» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Adele está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

7. Can I Get It

«Can I Get It» no para de sonar en el streaming, tras ascender 114 puestos en las listas de favoritos y situarse en el séptimo lugar.

8. To Be Loved

El sencillo más reciente de Adele ya se vislumbra como un nuevo clásico. «To Be Loved» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. Woman Like Me

«Woman Like Me» de Adele sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, tras subir del 166 en el que se encontraba ayer.

10. Hold On

Cosechar éxitos es sinónimo de Adele. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Hold On», debute en el décimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.