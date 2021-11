Ranking Apple en Argentina : Top 10 de los 10 pódcast más exitosos de hoy sábado, 20 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de los pódcast más escuchados en Argentina, usa las herramientas que te da esta plataforma de transmisión.

Apple posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchos de ellos ya están en tus favoritos, pero habrá otros que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 pódcast más buscados:

2. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

3. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

4. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

5. Entiende Tu Mente

Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor.| Cuarta temporada, gratis, solo en Spotify. |Entiende Tu Mente es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -Psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España-, Mónica González -Coach y profesora universitaria-, Rober Mengual -psicólogo clínico al que escuchas en la sección Apuntes..

6. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

7. La Historia Jamás Contada

En este podcast queremos compartirte la historia que no nos contaron o cuentan con mucha difusión en la sociedad; esa historia en la que se reconoce la excepcional contribución de las mujeres en la lucha por la preservación de la vida, desde la prehistoria hasta el momento actual. Nuestro propósito es resignificar las narrativas de dominación y violencia hacia las mujeres y la naturaleza, a través de reflexiones críticas y éticas que promuevan relaciones de empatía y cuidado hacia todas y cada una de las formas de vida de este planeta. Acompaña a Karenia, Paloma y Sofía a crear nuevas..

8. En terapia con Roberto Rocha

Siéntete cómodo, ya estás En Terapia, un podcast dirigido por un servidor con la intensión de acompañarte y animarte a resolver los conflictos que se presentan en tu vida, mediante una plática amena y con colegas especialistas que te ayudarán a ver otra perspectiva de lo que te pasa. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

9. Con Razón

La filosofía es intimidante pero al mismo tiempo nos permite hacernos preguntas. Hacernos preguntas es intimidante. En la filosofía podemos encontrar consolaciones a los grandes cuestionamientos. Hacemos de la filosofía una conversación amable, fácil de entender y cero intimidante. Para que al final digamos: “Ah, con razón.”

10. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Apple?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público argentino en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.