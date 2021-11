Perú.- Keiko Fujimori dice que respaldará una moción de censura a Castillo por su "incapacidad de dirigir" Perú

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La excandidata presidencial y líder del opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha anunciado este viernes que la bancada de su partido en el Congreso de Perú respaldará la petición de moción de censura contra el presidente, Pedro Castillo, cuyo Gobierno "viene demostrando una permanente incapacidad de dirigir el país".



Así lo ha indicado Fujimori en una publicación en su perfil de Twitter en la que ha expresado su apoyo a la propuesta de vacancia presidencial iniciada por la congresista Patricia Chirinos.



"Hay momentos donde los grupos políticos deben definir sus posiciones, más allá de los discursos, en los hechos. El futuro del país no se debe someter a cálculos políticos, ni de votos. Se trata de principios y convicciones", ha argumentado para defender su respaldo a la moción.



La congresista Chirinos subrayó el jueves que ya tiene elaborada una petición de moción de censura contra Castillo y ha reclamado al Congreso su debate, que requiere de las firmas de 26 parlamentarios.



"No tengan miedo colegas, luchen conmigo", apeló la también tercera vicepresidenta de la Cámara, informa la emisora peruana RPP Noticias.



Las bancadas de las formaciones Acción Popular y Juntos por el Perú han rechazado la propuesta de Chirinos, al igual que Podemos Perú o Perú Libre, el partido que encumbró a Castillo a la Presidencia, que han cuestionado la vacancia.



Asimismo, la primera ministra peruana, Mirtha Vásquez, expresó su preocupación por la iniciativa por parte "de una vicepresidenta del Parlamento" y recordó que el país necesita contar con mínimas condiciones de estabilidad y colaboración entre los poderes del Estado".



"Esperaríamos que la Mesa Directiva que usted preside no solo marque distancia expresamente de este tipo de ataques contra la gobernabilidad, sino que reafirme su compromiso de reconducir el debate de la representación nacional hacia las propuestas urgentes que necesita el país", subrayó Vásquez a Chirinos.