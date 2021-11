Miles de manifestantes tiñen Francia de morado contra la violencia machista

Paris (Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra

París, 20 nov (EFE).- Miles de manifestantes sacaron a las calles de multitud de ciudades de Francia el color morado para reclamar medidas contra la violencia machista en el país y criticar al Gobierno de Emmanuel Macron, al que acusaron de no haber tenido en cuenta la magnitud del problema en el país.

Cinco días antes de la jornada internacional contra la violencia contra las mujeres, las manifestaciones pusieron de manifiesto la magnitud del problema en Francia, donde se producen más de cien crímenes machistas cada año.

A cinco meses de las presidenciales, en las que con toda seguridad Macron optará a la reelección, la jornada tuvo un claro tinte electoral y contó con la presencia de otros candidatos, como la socialista Anne Hidalgo o el ecologista Yannick Jadot.

Las pancartas de los manifestantes recordaron que la violencia machista no se ha reducido en los últimos cinco años, pese a que a su llegada al Elíseo Macron lo consideró uno de los ejes centrales de su mandato.

Según la asociación NousTous, organizadora de las manifestaciones, cada año 220.000 mujeres son víctimas de violencia en el país, donde se registran 94.000 violaciones.

Frente a ello, reprochan al Gobierno francés una dotación que apenas supera los 360 millones de euros, frente a los 1.000 millones que reclaman para hacer frente a este problema.

En particular, las asociaciones feministas creen que hay que invertir más en prevención.

La secretaria de Estado de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Elisabeth Moreno, defendió en una entrevista radiofónica la acción del Ejecutivo y recordó que se han incrementado un 60 % las plazas de alojamiento para víctimas y que se han votado cuatro leyes para protegerlas a ellas y a los niños.

En lo que va de año, 101 mujeres han sido víctimas de violencia machista en Francia, una menos que en todo 2020, marcado por la pandemia, mientras que en 2019 la cifra fue de 146.