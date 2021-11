Marta Pombo, enamorada de su nueva pareja, muestra su felicidad

20-11-2021 MARTA POMBO Y SU NOVIO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Después de unos meses muy complicados desde que puso punto y final a su matrimonio con Luis Giménez tan solo unos meses después de darse el 'sí, quiero' en una boda de ensueño, Marta Pombo ha recuperado de nuevo la sonrisa gracias a su nueva pareja, Luis Zamalloa. En una etapa muy dulce de su vida gracias a la estabilidad y la felicidad que ha conseguido después de mucha ayuda psicológica, Marta ya no esconde su nuevo amor del que presume siempre que puede en redes sociales.



En esta ocasión la pareja aterrizó en el aeropuerto de Madrid tras unos días de descanso y desconexión en Nueva York. Tras un año sin poder viajar por culpa de la Covid-19, la pareja ha elegido Estados Unidos como destino de su primera escapada juntos al otro lado del charco.



Con una gran sonrisa en el rostro como muestra de los maravillosos días que han pasado, Marta y Luis aterrizaron en Madrid compartiendo muestras de complicidad y felicidad en todo momento. Y es que después de haber pasado por unos meses complicados, la hermana de María Pombo esta viviendo ahora una etapa muy especial en compañía de su pareja.



Optando por un look muy cómodo para el viaje con pantalón de punto y sudadera en tonos grises y burdeos, Marta no pudo esconder una gran sonrisa en su rostro de felicidad a pesar de la mascarilla.



Aunque los inicios de su relación fueron más que discretos, Luis ya está totalmente integrado en los planes familiares de su pareja en los que ha demostrado que también mantiene una muy buena relación con las hermanas de su pareja, Lucía y María Pombo