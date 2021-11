Lydia Lozano se encuentra con Isabel Preysler en la noche del cumpleaños de Tamara Falcó

20-11-2021 ISABEL PREYSLER Y LYDIA LOZANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Isabel Preysler lució este viernes un estilismo con el que se mostraba, a ojos de todos los invitados de la fiesta de cumpleaños de Tamara Falcó, radiante. Una celebración por todo lo alto que organizó la revista TELVA y que congregó a los rostros conocidos más importantes del país.



Después de la cena, lejos de marcharse a casa a descansar, Isabel Preysler continuo la fiesta y acudió al local donde se celebró el 'after party' junto a su hija, Ana Boyer, y los demás invitados... Muy sonriente, veíamos a la Socialité llegar con la misma sonrisa que al principio de la noche, y es que no cabe duda de que la noche de ayer fue una de las más importantes del año para toda su familia.



Eso sí, ha habido un pequeño detalle que ha pasado desapercibido, pero que Europa Press Reportajes recogió en vídeo. Lydia Lozano, que casualmente iba caminando por la calle en el mismo momento que llegaba Isabel Preysler al local, paraba a la Socialité para hablar con ella y de forma tajante, era ignorada por esta.



La colaboradora de 'Sálvame Diario' se para, se pone la mascarilla, la saluda y no recibe ni una sola palabra por parte de Isabel Preysler. Unas imágenes que nos han dejado muy sorprendido porque demuestran que la Socialité no quiso hablar con Lydia, ni siquiera se paró a hablar con ella después de recibir un saludo de lo más cariñoso de su parte.