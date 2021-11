Latinoamérica.- El alcalde destaca los valores positivos del homenaje de Plastilux y La Glorieta al sacerdote Julio Millán Medina

20-11-2021 Homenaje de Plastilux y La Glorieta al sacerdote Julio Millán Medina, presidente de Mensajeros de la Paz.. El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto al concejal de Deportes, Carlos Alberca, ha asistido al partido de fútbol entre el Plastilux y La Glorieta, en homenaje al sacerdote jiennense Julio Millán Medina, presidente de Mensajeros de la Paz-Edad Dorada en Andalucía y coordinador de Proyectos en Latinoamérica de esta organización. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA JAÉN AYUNTAMIENTO DE JAÉN



JAÉN, 20 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto al concejal de Deportes, Carlos Alberca, ha asistido al partido de fútbol entre el Plastilux y La Glorieta, en homenaje al sacerdote jiennense Julio Millán Medina, presidente de Mensajeros de la Paz-Edad Dorada en Andalucía y coordinador de Proyectos en Latinoamérica de esta organización.



Este tributo ha sido organizado por los responsables de ambos clubes, Juan Godino, de La Glorieta, y Félix Hidalgo, Plastilux, donde jugó en su juventud Julio Millán Medina, con la colaboración del periodista Manuel Contreras y de otros representantes del deporte local y entidades como el Atlético Jaén FC y el Real Jaén.



Según reseña en un comunicado el Ayuntamiento de Jaén, el alcalde ha destacado el apoyo del Patronato Municipal de Deportes de Jaén a esta cita que tiene fines solidarios, ya que la recaudación estará destinada a Mensajeros de la Paz Andalucía.



La celebración del partido ha contado también con el apoyo de entidades y empresas como la Federación Jiennense de Fútbol el Colegio Provincial de Árbitros y la Asociación de Veteranos del Real Jaén, así como de Antonio Morales García que, una vez más, desde Barcelona ha aportado su 'granito de arena', y empresas como Blanca Impresores, Caja Rural , Autos Lendínez, Clínica Veterinaria 'Lina Can', Bar 'El Loco', Comercial Macavi y Desguace Juan Torres, entre otras.



El encuentro ha reunido a leyendas del balompié jiennense, como Juan Carlos Hidalgo, Serrano, Anquela, Barroso o Gami, entre otros, que se han vestido de corto junto a jugadores de otras categorías, para completar las respectivas alineaciones. Millán ha destacado que actividades como esta, que ha tenido como escenario el Campo de Fútbol "Manu del Moral", en las instalaciones deportivas municipales de Las Fuentezuelas, fomentan valores positivos y son una ocasión perfecta para recordar la importante labor de Millán Medina al frente de proyectos solidarios y la labor que desarrollan entidades como La Glorieta y Plastilux, conjuntos con una importante base social.



El sacerdote jiennense, por su parte, se ha mostrado muy emocionado de recibir este reconocimiento a pesar de que, en sus palabras, "yo no he hecho nada para merecerlo".