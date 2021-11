La pugna de ocho clubes por los últimos tres cupos a los cuadrangulares en Colombia

Jugadores de Cali celebran un gol, en una fotografía de archivo. EFE/Gabriel Aponte

Bogotá, 20 nov (EFE).- Alianza Petrolera, Deportivo Cali, Envigado, Jaguares, Atlético Bucaramanga, América de Cali, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín lucharán este domingo, en la última jornada de la fase regular de la liga colombiana, por asegurar uno de los tres cupos a los cuadrangulares semifinales.

Justamente Alianza Petrolera y Deportivo Cali, que ocupan el sexto y séptimo puesto con 30 puntos, se enfrentarán y buscarán ratificarse entre los clasificados, pues un empate les basta a ambos e incluso perdiendo sus oportunidades de pasar de ronda son altas porque tienen mucha mejor diferencia de gol que sus rivales.

Entre tanto el Independiente Santa Fe y el Independiente Medellín, que jugarán con Águilas Doradas en Bogotá y con Deportivo Pasto como visitante, respectivamente, son los que tienen las menores opciones ya que para clasificar necesitan que Envigado, Jaguares, Atlético Bucaramanga y América de Cali no lo hagan.

EL GRAN RETO DE JUAN CARLOS OSORIO

El principal reto de la jornada lo protagonizará el América de Cali, que visitará al Deportivo Pereira, es undécimo con 26 puntos y para clasificar necesita que no ganen Envigado, Jaguares y Atlético Bucaramanga.

El partido es importante para los 'Diablos Rojos' porque de lo que pase en este duelo depende la continuidad en el banquillo de Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y Paraguay.

"Las sensaciones son muy positivas, queremos obtener los tres puntos e ir a pelear esa pequeña opción que tenemos de clasificar", expresó Diego Novoa, que rota en la portería de los 'Diablos Rojos' con el venezolano Joel Graterol.

El Pereira, que ya está clasificado, buscará el triunfo ya que seguir sumando le permitirá acercarse al sueño de jugar la Copa Sudamericana en 2022.

ENVIGADO, EL PRINCIPAL OPCIONADO A CLASIFICAR

El Envigado recibirá al Atlético Huila -que ya está descendido y además ocupa el último lugar de la tabla con siete puntos, producto de una victoria, cuatro empates y 14 derrotas- con la opción más clara de clasificar, pues depende de sí mismo para conseguir el cupo a los cuadrangulares.

Las principales cartas del equipo 'Naranja' son los juveniles Yaser Asprilla y Jhon Durán, de 18 y 17 años, respectivamente, que han destacado como dos de las principales promesas de la liga colombiana en este campeonato.

Entre tanto Jaguares, que es noveno, visitará al Patriotas, que ya está eliminado y salvó la semana pasada la categoría, mientras que el Bucaramanga, dirigido por el argentino Néstor Craviotto, buscará su clasificación en Bogotá ante La Equidad, otro equipo que tampoco tiene oportunidades de clasificar.

Uno de los platos fuertes de la jornada, aunque no define nada, lo protagonizarán el Atlético Nacional y Millonarios, primero y segundo, que se enfrentarán con la mirada puesta en cerrar de la mejor forma la fase regular en la que ambos han estado desde el principio en la parte alta de la tabla.

Además de los 'Verdolagas' y los 'Embajadores', ya están clasificados a los cuadrangulares el Deportivo Pereira, Deportes Tolima y Junior.

- Partidos de la última jornada:

21.11: Atlético Nacional-Millonarios, Deportivo Pasto-Independiente Medellín, Patriotas-Jaguares, Envigado-Atlético Huila, Deportivo Cali-Once Caldas, Deportes Tolima-Deportes Quindío, La Equidad-Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira-América de Cali, Alianza Petrolera-Junior e Independiente Santa Fe-Águilas Doradas.