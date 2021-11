La era Xavi comienza con victoria polémica

El entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández (d) y el entrenador del RCD Espanyol Vicente Moreno (i), durante el partido de la jornada 14 de Liga en Primera División que FC Barcelona y RCD Espanyol disputaron este sábado en el Camp Nou. EFE/Quique García

Madrid, 20 nov (EFE).- La era de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona comenzó con una sufrida y hasta angustiosa victoria sobre el Espanyol (1-0) fraguada en un penalti muy protestado, en tanto que el Sevilla se situó provisionalmente en la cabeza de la tabla pese a tropezar ante el Alavés (2-2) y también lo pasó mal el Atlético de Madrid para deshacerse de Osasuna (1-0).

El colegiado madrileño Carlos del Cerro Grande consideró pena máxima en una acción del uruguayo Leandro Cabrera sobre Memphis Depay y pese a las protestas de los espanyolistas no revisó la jugada. El neerlandés aprovechó la ocasión y desequilibró el partido con casi toda la segunda mitad por delante, algo que hasta ese momento no había podido hacer pese a su dominio sin mucho peligro en el periodo inicial.

Xavi, que dio la alternativa a jóvenes como Ilias Akhomach y Abde Ezzaizouli, sufrió al final, como todo el Camp Nou. El conjunto de Vicente Moreno tuvo las suficientes ocasiones claras como para haber evitado la derrota, principalmente a través de su referente ofensivo, Raúl de Tomás, e incluso de Landry Dimata. Al primero la madera le frustró en un par de ocasiones y el belga remató de cabeza fuera cuando estaba solo a pocos metros de la portería. Incluso el chino Wu Lei, en el último segundo, también la tuvo.

No cuajó un encuentro brillante el Barcelona en el estreno de Xavi, pero, con el público entregado y esperanzado en que con uno de sus mitos cambie el decorado, pudo festejar una victoria más que necesaria para iniciar el despegue desde la novena plaza con la que comenzó esta jornada tras haber enlazado dos derrotas y dos empates seguidos.

El gran referente del barcelonismo, Johan Cruyff, debutó como técnico azulgrana también con victoria ante el Espanyol (2-0) en 1988. Xavi también empezó con triunfo, pero consciente de la necesidad de mejorar notablemente.

Un gol del croata Ivan Rakitic en la prolongación permitió al Sevilla salvar un punto ante un buen Alavés, lo que le sitúa provisionalmente como líder, empatado con la Real Sociedad y con uno más que el Real Madrid. Ambos jugarán este domingo ante Valencia y Granada, respectivamente.

El VAR y el agua fueron protagonistas de excepción de un encuentro intenso en el Ramón Sánchez Pizjuán en el que el conjunto vitoriano se adelantó dos veces por medio de Víctor Laguardia (m.5) y Joselu Mato (m.52+), este al materializar un penalti muy protestado por los sevillistas por ver el colegiado mano del argentino Lucas Ocampos, que había firmado las primeras tablas (m.38).

La insistencia del Sevilla encontró la recompensa al final del gol de Rakitic, al igual que le ocurrió al Atlético de Madrid ante Osasuna, pero en su caso la diana del brasileño Felipe le permitió ganar el partido (1-0).

El cuadro de Jagoba Arrasate estuvo a pocos instantes de repetir el 0-0 que había logrado esta campaña en el Santiago Bernabéu. Su dispositivo maniató casi por completo a un Atlético muy espeso, que tan solo pudo desequilibrar con incorporaciones de Marcos Llorentes y con los uno contra uno del belga Yannick Carrasco.

El conjunto de Diego Pablo Simeone no disipó las dudas, pero ganó y es mucho vencer en partidos que no salen bien, más ante un conjunto tan sólido como Osasuna, una de las revelaciones del inicio de la temporada, que se ha estancado con dos empates y tres derrotas consecutivas. Además lleva cuatro encuentros sin marcar.

Los que no despegan son el Celta y el Villarreal, que firmaron tablas (1-1) en el soleado mediodía de Vigo. El equipo del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet sigue demasiado cerca de la zona roja y el de Unai Emery, un conjunto de Champions, está muy lejos de repetir el éxito.

La igualada deja peor sabor de boca al 'submarino amarillo', que en la primera parte pudo dejar el encuentro casi sentenciado. Se adelantó por medio de Alberto Moreno (m.27) y tuvo ocasiones para ampliar la cuenta, pero no pudo ante el meta argentino Matías Dituro, quien había errado gravemente en el gol pero luego estuvo providencial.

No lo aprovechó y lo pagó con el empate, obra del internacional Brais Méndez (m.72). Casi incluso pierde el partido, pero el Celta no volvió a acertar. Selló su tercera igualada seguida y el Villarreal continúa sin ganar lejos de La Cerámica.