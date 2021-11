Guaidó, sobre las elecciones del domingo: "No existe un juego limpio"

El opositor venezolano Juan Guaidó , en una fotografía en archivo. EFE/ Rayner Peña R

Caracas, 19 nov (EFE).- El opositor venezolano Juan Guaidó denunció este viernes que "no existe un juego limpio" en las elecciones locales y regionales del próximo domingo, a las que acudirá el bloque antichavista por primera vez en un lustro, incluidos la mayoría de los políticos que le mostraron su apoyo.

"El poder electoral en Venezuela no es independiente, está tutelado por la dictadura, las tarjetas de los partidos políticos de la unidad (opositora) siguen secuestradas y sus siglas entregadas a dirigentes cooptados por la dictadura", dijo en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Además, afirmó que las autoridades "no permitieron el regreso de los exiliados", pese a que tres de los candidatos opositores -Tomás Guanipa en Caracas, José Manuel Olivares en estado La Guaira y Américo de Grazia a la Gobernación de Bolívar- retornaron a su país y han podido hacer campaña.

A juicio del exdiputado, "el ventajismo del régimen" del presidente Nicolás Maduro "es total", ya que se sirven de los medios de comunicación públicos para promocionar al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), "permiten inscripciones irregulares" y "hacen uso de los recursos públicos".

"Nuestra posición sobre ese evento (electoral) ha sido muy firme y, en las últimas semanas, los hechos la respaldan: no hay condiciones para una elección libre y justa en Venezuela", subrayó, pese a que la mayoría de los opositores han apoyado la participación en los comicios.

Entre quienes han respaldado la decisión de acudir a las urnas está Voluntad Popular (VP), el partido que lidera Leopoldo López y en el que ha hecho Guaidó toda su carrera.

"Hemos dicho que respetamos la decisión de los partidos de la unidad que decidieron acudir al proceso como herramienta de lucha, de organización y ejercicio de la mayoría que somos en Venezuela, también la de los partidos que no participarán argumentando la ausencia de condiciones", dijo Guaidó sin referirse directamente a ninguna organización.

A las diferentes misiones de observación, entre las que hay una de la Unión Europea (UE) a la que tampoco mencionó directamente, reclamó que presenten unos informes que sean una "clara imagen de todos los abusos de la dictadura" que -considera- ejerce Maduro.

Finalmente, hizo un llamado "a todos los venezolanos", entre los que, según las encuestas, cuenta con una imagen muy negativa, para que sigan "luchando unidos por el objetivo" de "recuperar la democracia" y "superar la crisis".

"Para ello vamos insistir en un acuerdo integral (en la negociación con el Gobierno) que de soluciones urgentes y que permita lograr condiciones para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables", concluyó.