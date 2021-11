Fútbol.- Javier Tebas: "Florentino no quiere el proyecto CVC ya que ataca a su Superliga"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, apuntó que Florentino Pérez "no quiere el proyecto CVC" ya que "ataca a su Superliga", respondiendo al presidente del Real Madrid por sus críticas durante la Asamblea del club blanco.



Pérez puso en duda el acuerdo que busca la patronal con el fondo de inversión CVC, por tener "gravísimas irregularidades" y querer hipotecar el futuro de los clubes durante 50 años. Mientras, Tebas puso en sus redes sociales unos cortes de periódico sobre el trato que el Madrid aceptó con Providence por 200 millones de euros.



"Nunca imaginé que Florentino Pérez iba a crear una Superliga que tanto daño hace a los clubes de LaLiga sin consultar a estos", escribió Tebas en su cuenta de Twitter, junto a esos recorte de noticias en los medios sobre la alianza del Madrid con Providence.



"Hay fondos que participan en negocios del Real Madrid que suponen no controlar esos activos en 25 años", añadió Tebas para terminar tajante. "Florentino Pérez no quiere el proyecto CVC, ya que ataca a su Superliga", sentenció.