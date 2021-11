Florentino Pérez: "Hipotecar el futuro de un club durante 50 años es inasumible"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, interviene durante las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes del Real Madrid, este sábado en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. EFE/ Victor Lerena

Madrid, 20 nov (EFE).- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que el acuerdo de LaLiga con el fondo CVC está "repleto de gravísimas irregularidades", que los derechos audiovisuales son propiedad de los clubes y LaLiga es solo comercializador y que "hipotecar el futuro de un club durante 50 años es una operación inasumible".

Pérez explicó este sábado ante la Asamblea de socios que celebra el club los motivos por los que se opone al acuerdo de LaLiga con el fondo inversor y anunció nuevas actuaciones, después de las emprendidas cuando se tuvo conocimiento del mismo el pasado agosto, y recordó lo estipulado en el Real Decreto-ley 5/2015 sobre la comercialización conjunta por un plazo de tres años.

"LaLiga tiene prevista una nueva asamblea en diciembre para presentar y aprobar el acuerdo con CVC, sobre la base de una nueva estructura que a día de hoy seguimos sin conocer. Nosotros actuaremos en consecuencia si se infringe la normativa aplicable y actuaremos si LaLiga insiste en exceder el plazo de comercialización de los derechos según el criterio de las autoridades de la Competencia", dijo.

Pérez se preguntó en voz alta por los motivos de LaLiga para esto y si "guarda relación con la operación con CVC y asegurar su rentabilidad´" y también por "¿cómo es posible que hable de CVC como un socio estratégico cuando es un mero inversor financiero que no se plantea ni mantener su inversión durante los 50 años sino solo durante 8 o 10".

"¿Por qué LaLiga promueve una operación tan relevante sin organizar un proceso competitivo y transparente, tanto mediante concurso limpio y abierto?. Esto tiene respuesta y hay contestaciones posibles muy preocupantes", añadió.

Además de actuar en consecuencia, Pérez dijo que el Real Madrid se pone a disposición de los clubes" para trabajar en estructuras que "sean legales, financieramente razonables, que serán más ventajosas y sensatas que la propuestas de CVC".

"Existen fuentes de financiación mucho más razonables y deberían ser explotadas antes de quedar presos de una operación en la que el fondo será el gran beneficiario. Hoy el dinero vale muy poco. Se pueden obtener créditos a 30 años con interés fijo de menos del 2%. ¿por qué tenemos que meternos en este lío?", opinó.

El presidente calculó que "si el valor de los derechos de televisión de la Liga se mantuviera estable durante 50 años CVC multiplicaría por 3,4 veces su dinero y se llevaría 9.100 millones, si crecieran al 3% anual se llevaría 1.300 millones y si crecen al 10% anual, que es lo que ha hecho en los últimos años, se llevaría 212.000 millones".

"Nos parece absurdo plantearnos una operación de este calado, ¿alguien sabe como van a ser los derechos audiovisuales en 50 años?. No cometamos errores que lastran a los clubes, por algo lo rechazaron en Italia y Alemania. Confiamos en el que el CSDd vele por el cumplimiento del Real Decreto ley que establece que los clubes y no la Liga son los únicos propietarios de sus derechos de televisión y la Liga solo encargada de su comercialización durante un periodo de 3 años, marcado por la CNM que la Liga quiere ampliar", insistió.