Federer: "Todavía hay una pequeña oportunidad de que esté en Wimbledon"

El tenista suizo Roger Federer en una foto de archivo. EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Roma, 20 nov (EFE).- El suizo Roger Federer, convaleciente de una operación de rodilla que le impedirá competir antes de mitad de la próxima temporada, aseguró que será "difícil" para él llegar a disputar el torneo de Wimbledon, pero que "quizás todavía haya una pequeña oportunidad" de que consiga recuperarse a tiempo.

"Será muy difícil para mí, pero falta mucho tiempo, quizás haya todavía una pequeña oportunidad. Pero no quiero crear demasiadas expectativas, este año tuve un poco de problemas con mi rodilla en hierba. Creo que tendré las ideas más claras en abril o mayo y en ese momento daré noticias, ahora es difícil decirlo", afirmó Federer en una entrevista en la televisión italiana Sky Sport, al conversar con su entrenador, y ahora comentarista en las Finales ATP de Turín, el croata Ivan Ljubicic.

El suizo, que cumplió cuarenta años el pasado 8 de agosto, reconoció que el largo período de baja es "un poco triste, frustrante", pero aseguró que no quiere "ir con prisa", pues "un mes más o menos no cambiará nada", y subrayó que su prioridad es volver a competir a "máximo nivel".

"Será necesario un poco de tiempo, es un poco triste, frustrante, pero sabía que necesitaría tiempo. Sabía lo que supondría una operación. Mi deseo es volver a máximo nivel, pero ahora no quiero ir con prisa, un mes más o menos no cambiará", dijo.

"No quiero tener prisa. Quiero volver, estoy feliz y mi equipo está contento. Estoy caminando, pronto volveré a conducir, me siento bien, agregó.

Federer dijo que le gustaría llegar a las Finales ATP de Turín el próximo año, pero reconoció que será complicado pues se perderá la primera mitad de la temporada.

"Echo de menos las pistas rápidas. Hasta este momento he tenido una grandísima carrera y me divertí en todas las superficies, habría sido bueno estar en Turín este año", admitió el suizo, cinco veces campeón en unas Finales ATP.

También expresó su apoyo a la tenista china Peng Shuai, que acusó al exviceprimer ministro chino Zhang Gaoli de abusar sexualmente de ella hace tres años.

"Espero que esté bien. Toda la familia del tenis le apoya. El tenis es mi segunda familia y estoy vinculado con todos los jugadores. Espero que esté bien. Espero que lleguen pronto sus noticias y que regrese pronto", destacó.

Al analizar cómo ha evolucionado el tenis en los últimos años, Federer manifestó que los jugadores son ahora mucho más completos.

"Muchos chicos golpean muy fuerte con derecha y revés, veo golpes muy fuertes con ambos. Antes a lo mejor los jugadores tenían un golpe favorito y otro un poco más débil", afirmó.