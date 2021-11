Eugenia Silva, espectacular en el cumpleaños de Tamara Falcó

20-11-2021 EUGENIA SILVA. MADRID, 20 (CHANCE) La gran fiesta de cumpleaños de Tamara Falcó congregó a muchas personalidades de España, entre ellas, Isabel Preysler, Ana Boyer, Fernando Verdasco... todas ellas con unos estilismos de noche de lo más elegantes. Si los looks de los familiares de la protagonista, y de ella misma, nos dejó impresionados... Eugenia Silva no se quedó atrás y se dejó ver como una auténtica diva. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



La gran fiesta de cumpleaños de Tamara Falcó congregó a muchas personalidades de España, entre ellas, Isabel Preysler, Ana Boyer, Fernando Verdasco... todas ellas con unos estilismos de noche de lo más elegantes. Si los looks de los familiares de la protagonista, y de ella misma, nos dejó impresionados... Eugenia Silva no se quedó atrás y se dejó ver como una auténtica diva.



Con un vestido de la firma Tom Ford de color negro, con una sola manga y cuello redondo, hizo su espectacular aparición. Además, la modelo lució un peinado de lo más elegante, pelo recogido de un lado hacia atrás y flequillo ladeado. Mini bolso del mismo color y unos tacones que le estilizaban hasta más no poder.



Pero no solamente fue el vestido que eligió para esta ocasión, sino la manera de mirar a los objetivos de las cámaras y de moverse por las inmediaciones del palacio donde tuvo lugar dicha celebración. Está claro que Eugenia Silva es una de las mujeres más elegantes del panorama nacional y cada vez que hace su aparición ante los medios de comunicación, es capaz de dejarnos de lo más sorprendidos posible.



Gran amiga de Tamara Falcó, han sido muchas las ocasiones en las que han coincidido en eventos públicos y han mostrado ante las cámaras la complicidad y la buena sintonía que hay entre ellas.