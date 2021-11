El United convoca reunión de emergencia y aprieta por Zidane

El entrenador francés Zinedine Zidane en una foto de archivo. EFE/Georgi Licovski

Londres, 20 nov (EFE).- El Manchester United ha convocado una reunión de emergencia en la noche de este sábado para tratar el posible despido del técnico Ole Gunnar Solskjaer al tiempo que la familia Glazer, dueños del equipo, han dado órdenes de intensificar las negociaciones para fichar a Zinedine Zidane.

Según informó el diario The Times, la reunión se producirá a las 19:00 hora inglesa y en la mesa se pondrán temas como la indemnización que recibirá Solskjaer al ser despedido como entrenador del United. El técnico noruego está prácticamente fuera del equipo tras haber caído este sábado por 4-1 contra el Watford, lo que supone que solo han ganado uno de los últimos seis partidos en la Premier League.

Además, los Glazer han dado orden de intensificar las negociaciones para fichar a Zidane, que no parecía estar interesado en el cargo la última vez que Solskjaer estuvo en el filo de la navaja. Sin embargo, el United confía en convencer al técnico galo, que no entrena desde que se fuera del Real Madrid en verano, al aumentar la oferta económica.

Zidane es de los pocos grandes nombres que hay en un mercado de entrenadores donde los 'Diablos Rojos' ya perdieron la opción de firmar a Antonio Conte, que terminó por irse al Tottenham Hotspur.

Con la marcha de Solskjaer se terminará con tres años del noruego en Old Trafford en los que no ha conquistado ningún trofeo.