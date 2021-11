El Salvador.- La Fiscalía pide la pena máxima para un expolicía tras el hallazgo de al menos once fosas en su vivienda

De ser hallado culpable podría ser sometido a cadena perpetua



La Fiscalía de El Salvador ha solicitado que se aplique la pena máxima contra el expolicía Hugo Osorio, conocido como el 'Psicópata de Chalchuapa', por tener al menos once fosas con una treintena de cadáveres en su vivienda.



"Este día se ha presentado acusación contra Hugo Ernesto Osorio Chávez, a quien la Fiscalía acusa de un doble feminicidio, ocurrido en mayo de este año. Como Fiscalía se solicitará una pena de 50 años de cárcel por cada víctima, la pena máxima por este delito", ha señalado la entidad en su cuenta de Twitter.



Así, ha explicado que el acusado habría cometido el doble feminicidio el pasado 7 de mayo. Fue la investigación de dichos crímenes la que llevó al hallazgo de una serie de fosas clandestinas, de las que fueron recuperados 12 cadáveres, que ya han sido entregados a sus familias.



Osorio fue detenido en mayo gracias a que los gritos de su última víctima, que no sobrevivió, fueron escuchados. Varios testigos pusieron sobre aviso a las autoridades, que encontraron una cifra aún sin precisar de cadáveres enterrados en fosas comunes.



Entre los restos entregados se encontraban los de varios niños, así como cinco cuerpos pertenecientes a una misma familia. Otras diez personas han sido imputadas en el marco del caso.



Osorio ha declarado ante un tribunal que hay 47 cuerpos enterrados en su casa, pero el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha detallado que, por el momento, las autoridades no han podido confirmar esta cifra.