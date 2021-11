'El Pibe' Valderrama agradece al 'Maestro' Tabárez por todo lo que le enseñó

AME1503. SABANETA (COLOMBIA), 27/11/2020.- El exfutbolista colombiano Imagen de archivo del exfutbolista colombiano Carlos 'el Pibe' Valderrama. EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Bogotá, 19 nov (EFE).- El exfutbolista colombiano Carlos 'el Pibe' Valderrama agradeció al uruguayo Óscar Washington Tabárez, quien fue destituido este viernes como seleccionador de su país tras más de 15 años en el cargo, por todo lo que le enseñó en 1988 cuando fue su entrenador en el Deportivo Cali.

"Gracias por todo lo que nos enseñó (...). Yo tuve la oportunidad de estar con 'el Maestro' en el Deportivo Cali. Es un señor, no solo como entrenador, sino como persona, su carrera lo dice", dijo Valderrama a periodistas.

"Durar quince años en una Selección es por algo, y él lo demostró", agregó.

El entrenador, de 74 años, fue destituido en un momento crítico para Uruguay en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2022, con cuatro partidos consecutivos sin ganar y una caída al séptimo puesto, lejos de las plazas de clasificación.

"Los resultados no lo acompañaron y eso es lo que mantiene a los técnicos y a los jugadores", añadió Valderrama, quien también hizo un balance de la selección colombiana que disputa una plaza en el Mundial de 2022.

El excapitán del equipo cafetero dijo que sacar al seleccionador Reinaldo Rueda, "sería una locura", pese a que terminó el año con cinco partidos consecutivos sin ganar ni anotar, de los cuales empató cuatro e igualó uno.

La selección colombiana ocupa el cuarto lugar de las Eliminatorias con 17 puntos, que le garantiza de momento la última plaza directa a Sudamérica en Catar.

Valderrama defendió a Rueda, aunque dijo que aún no ha encontrado el equipo porque solo tiene tres titulares indiscutibles: el portero David Ospina, el centrocampista Wilmar Barrios y el volante Juan Guillermo Cuadrado.