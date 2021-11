El Latibex percibe una clara pero lenta recuperación económica en 2022

Imagen de archivo de la ministra de Economía, Nadia Calviño, durante su intervención en la inauguración del Foro Latibex celebrado en Madrid en 2019. EFE/J.J. Guillén

Madrid, 20 nov (EFE).- El director gerente del Mercado de Valores Latinoamericano en euros (Latibex), Jesús González Nieto, señala en una entrevista con EFE que “la recuperación económica está aquí”, pero que barreras como los problemas en las cadenas de suministros, la energía o las materias primas “hacen que sea más lenta”.

Este será uno de los principales asuntos que se traten en la vigesimotercera edición del Foro Latibex, el mercado internacional para valores de empresas latinoamericanas que se negocian en euros, programado del 22 al 24 de noviembre de forma virtual por segundo año consecutivo, con la participación de 60 compañías y más de 100 inversores europeos.

Pregunta: Tras un 2020 marcado por la pandemia de la covid-19, ¿cómo se ha comportado el índice Latibex este año?

Respuesta: Venimos de una recuperación intensa en la segunda mitad del año pasado, que luego se ha visto atemperada con las nuevas dudas y repuntes de casos de coronavirus y otros elementos que hacen que la recuperación sea más lenta, como las dificultades en las cadenas de suministros, los vaivenes en los precios de las materias primas o el precio de la electricidad.

Todo esto está afectando a la región. Aún así, el índice ha subido hasta la fecha casi un 10 % (FTSE Latibex TOP), sobre todo animado por México. América Móvil es la gran protagonista en positivo con un incremento de precios superior al 30 % y ha tirado del índice. Estamos en positivo y con un ritmo de recuperación que no está del todo mal.

P: ¿Cómo prevé que evolucione en el año 2022?

R: La sensación es que la recuperación está aquí y que todos los países de una u otra manera se van subiendo al tren de la recuperación. El problema son las barreras que mencionamos antes. Esto pone siempre un extra a las dificultades estructurales en América Latina.

P: El Fondo Monetario Internacional ha retrasado el momento en el que la economía de Latinoamérica logre volver a niveles prepandemia y advierte de que puede tardar cinco años en alcanzar ese punto. ¿Se percibe esta ralentización de la recuperación y la incertidumbre en el índice?

R: Hay incertidumbre, pero no solo en Latinoamérica, en todas partes. Los mensajes de organismos multilaterales son sensatos. Tengamos en cuenta que América Latina es un mosaico y que hay países que no tienen nada que ver con otros. Por eso, es importante hacer una aproximación más cercana a esas compañías para tomar decisiones con los datos que se manejan.

P: El mes pasado se sumó una nueva compañía al índice: EDP Brasil. ¿Esperan nuevas incorporaciones?

R: Estamos trabajando con otras compañías de Brasil, por ejemplo, para que puedan seguir los pasos de esta última incorporación, que ha sido muy bien acogida y con un comportamiento de precios positivo. Creo que tendremos alguna incorporación más pronto que tarde.

P: ¿Qué retos tiene por delante el Latibex con vistas al próximo año?

R: Hay que seguir trabajando mucho en la divulgación y conocimiento de las compañías entre los inversores europeos. Es frecuente que se acerquen a compañías americanas, pero del norte. No lo hacen en un valor latinoamericano porque no lo conocen. Sin embargo, ha habido extraordinarias oportunidades con valores que han subido más de un 30 %. Merece la pena trabajar en esa divulgación. Ese es el reto y por supuesto, incorporar más empresas que haga que el portafolio donde pueda invertir el inversor sea más alto.