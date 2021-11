El Caracas se da un festín de goles para volver al liderato en Venezuela

Imagen de archivo de jugadores del Caracas. EFE/ Luis Noriega POOL

Caracas, 19 nov (EFE).- El Caracas arrasó este viernes (0-5) al Deportivo La Guaira, actual campeón venezolano, en la sexta jornada de la segunda fase de la liga y se aupó de nuevo al liderato, al superar al Monagas gracias a la mejor diferencia de goles.

El Caracas se repuso así del empate de la jornada anterior y vuelve a ser líder del Hexagonal A, en el que quedaron encuadrados los mejores equipos de la primera fase y en el que se dilucidará el campeón liguero, así como los equipos que jueguen la Copa Libertadores la próxima temporada.

Estos son otros titulares que deja la jornada

DEPORTIVO TÁCHIRA Y MONAGAS FIRMAN TABLAS

El Monagas no pudo superar al Deportivo Táchira, en un duelo que terminó en empate (1-1). El resultado les mantiene con los mismos puntos que el Caracas, once, mientras que el Táchira sigue en la tercera posición con nueve puntos.

Jhamal Rodríguez abrió el marcador para los locales en el minuto 30, pero Yerson Chacón anotó el empate apenas seis minutos después.

EL ESTUDIANTES DE MÉRIDA VENCE AL LARA

El Estudiantes de Mérida firmó su primera victoria en el Hexagonal A frente al Deportivo Lara (1-0) con un solitario gol de Jesús Javier Gómez de penalti.

Gracias a esta victoria, se ubica en la quinta posición del Hexagonal A que da acceso a jugar la Copa Sudamericana y queda a un solo punto de su rival de hoy, cuarto clasificado, que marca la última plaza que permite clasificarse para la Copa Libertadores.

HERMANOS COLMENÁREZ DA UN PASO HACIA LA SUDAMERICANA

En el Hexagonal B, al que se clasificaron los posicionados en tercera y cuarta posición de los tres grupos en que quedó encuadrada la primera fase, el Hermanos Colmenárez venció (3-1) al Puerto Cabello.

Esta victoria le permite mantenerse en la segunda plaza del grupo con diez puntos, dos menos que el líder Metropolitanos que descansó esta jornada.

Los dos primeros clasificados disputarán al Copa Sudamericana la próxima temporada, con lo que esta victoria acerca al joven equipo al torneo continental.

PORTUGUESA Y ARAGUA NO SE HACEN DAÑO

En el último partido del Hexagonal B, el Portuguesa y el Aragua empataron (1-1), un resultado que mantiene a los equipos en tercera y cuarta posición, respectivamente, con cinco y tres puntos.

Con este empate, el Portuguesa ve cómo se aleja en la clasificación el Hermanos Colmenárez y, con él, la posibilidad de jugar Copa Sudamericana.