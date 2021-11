EE.UU. recuerda a las víctimas de la violencia contra las mujeres transexuales

La directora de la ONG TRANSgrediendo, la ecuatoriana Liaam Winslet, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Fuentelsaz

Nueva York, 20 nov (EFE).- Organizaciones y activistas de los derechos civiles recuerdan este sábado en distintas ciudades de Estados Unidos la memoria de las 46 mujeres transexuales asesinadas en lo que va de año, el número más alto de asesinatos registrado contra este colectivo marginado en el país.

"Todo está relacionado con esta misoginia con esta violencia, este machismo. Vivimos en un país donde la gente puede comprar armas como caramelos", asegura a Efe la directora del Colectivo Intercultural TRANSgrediendo, Liaam Winslet, que organiza esta noche una vigilia en el barrio neoyorquino de Queens con motivo del Día Internacional de la Memoria Transexual.

Winslet subraya que la mayoría de los asesinatos se han registrado en estados conservadores "donde más se evidencia la violencia" y agrega que las víctimas son "en su mayoría mujeres negras, trabajadoras sexuales y mujeres trans en situación de pobreza".

Winslet, cuya asociación se dedica a ofrecer apoyo a mujeres transexuales, denuncia también que "en la mayoría de los casos y, como en años anteriores, siempre quedan impunes los casos".

En Nueva York hoy están previstos media decena de actos para recordar a las víctimas de la violencia transfóbica y exigir el reconocimiento de sus derechos civiles.

La asociación Make the Road, que participa en las actividades, denunció que en muchas ocasiones no se informa adecuadamente debido a que las autoridades registran erróneamente el sexo y apuntó que en la mayoría de los casos las víctimas son mujeres transgénero negras y latinas.

La organización Human Rights Campaing (HRC), que hace seguimiento de la violencia contra este colectivo, informó, por su parte, del asesinato de 47 transexuales en 2021, frente a las 44 muertes registradas en 2020, año que se convirtió en su momento en el más violento contra este colectivo.

La última mujer transexual asesinada en Estados Unidos, según esta asociación, fue Angel Naira, una trabajadora sanitaria a domicilio de 36 años, asesinada a tiros en su casa de Aliquippa (Pensilvania), el pasado 11 de noviembre.

"Algunos de estos casos involucran un claro sesgo anti-transgénero. En otros, la condición de transgénero o de no conforme con el género de la víctima puede haberla expuestos a otros riesgos, como forzarla al desempleo, la pobreza, la falta de vivienda y/o el trabajo sexual para sobrevivir", asegura HRC.

Personalidades locales como la fiscal general de Nueva York, Letitia James, han mostrado su solidaridad con el colectivo insistiendo en que "los derechos de los trans son derechos humanos".

En San Francisco (California), epicentro del movimiento por los derechos LGBTI en las décadas de 1960 y 1970, había varios actos convocados para este sábado, incluido un encuentro comunitario en el mercado latino La Cocina Municipal.

En Chicago, los activistas locales organizaron una vigilia y un almuerzo comunitario en memoria de las cinco mujeres trans y negras, todas ellas de entre 24 y 28 años, asesinadas en el último año en esa ciudad.

También había actos y vigilias convocadas en la capital, Washington, y la cercana Baltimore (Maryland), y en centros comunitarios e iglesias de todo el país, desde Grand Rapids (Michigan) hasta Lubbock (Texas).

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este sábado un comunicado recordando a las víctimas, y el viernes se celebró la primera vigilia en la Casa Blanca por las personas transgénero y no binarias asesinadas en Estados Unidos y todo el mundo.

El segundo caballero de Estados Unidos, Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, encendió 46 velas que representaban a las personas transgénero a las que han matado este año en EE.UU., y una más en memoria de las asesinadas en todo el mundo, informó este sábado la Casa Blanca.