Cuba.- Tomares se rinde al espectáculo 'Días de luz' del cantautor Pablo Milanés en el Auditorio Rafael de León

20-11-2021 Pablo Milanés, en un momento de su actuación en el auditorio municipal Rafael de León, en Tomares. POLITICA AYUNTAMIENTO DE TOMARES



SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)



El cantautor y guitarrista Pablo Milanés, uno de los máximos exponentes de la canción de autor en castellano del último medio siglo y fundador de la Nueva Trova Cubana, ha colgado el cartel de no hay billetes este fin de semana en el auditorio municipal Rafael de León de Tomares (Sevilla) con su espectáculo 'Días de luz', de gira por España.



En una nota de prensa, el ayuntamiento tomareño ha recordado que el célebre cantautor cubano, una de las voces más reconocidas de la canción hispanoamericana, aterrizaba por primera vez en el municipio este viernes 19 de noviembre, causando una "gran expectación", fruto de la cual se agotaron las entradas una semana antes del recital, que acabó con todo el auditorio en pie cantando 'Yolanda' y con una ovación.



El artista, a sus 78 años y con más de cinco décadas de carrera a sus espaldas, deleitó a los asistentes con un concierto íntimo y emotivo en el que no faltó un repaso por las canciones más queridas por su público como 'Amor', 'Para vivir', 'El breve espacio en que no estás' y 'Yolanda', entre otras.



Pablo Milanés, que estuvo acompañado en el escenario por el pianista Miguel Núñez y la chelista Caridad R. Varona, ha sido uno de los platos fuertes de la gran programación de 'Otoño Cultural' organizada por el Ayuntamiento de Tomares, con hasta 45 espectáculos que abarcan desde el cine a la música, el teatro y actividades infantiles para seguir ofreciendo a los vecinos "interesantes propuestas culturales de calidad durante los meses previos a las fiestas navideñas".