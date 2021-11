Cuba apoya la "valiente" decisión de Nicaragua de salir de la OEA

El presidente cubano, Miguel Diáz-Canel (c-d), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

La Habana, 20 nov (EFE).- Cuba apoyó este sábado la "valiente" decisión de Nicaragua de salir de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que esta descalificara las elecciones del 7 de noviembre ganadas por el actual mandatario del país centroamericano, Daniel Ortega.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, expresaron en Twitter el respaldo a uno de sus importantes aliados en la región.

Díaz-Canel consideró que Nicaragua daba otra vez "lecciones de soberanía y dignidad, valores escasos en estos tiempos" al adoptar la "valiente" decisión.

"Desde Cuba todo el apoyo ante la valiente decisión de abandonar el Ministerio de Colonias Yanqui, como nombrara nuestro canciller de la dignidad a la OEA", escribió el estadista cubano al referirse al extitular de Exteriores Raúl Roa (1959-1976).

Rodríguez apuntó, en tanto, que el anuncio del gobierno de Ortega de retirarse del organismo con sede en Washington "constituye una firme y digna respuesta a las maniobras del Secretario General (Luis Almagro) de esa organización, en contubernio con Estados Unidos, para intentar interferir en las decisiones que competen al pueblo nicaragüense".

La OEA afirmó que las elecciones ganadas por Ortega y que le aseguraron un quinto mandato "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".

En respuesta, el ministro de Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, envió la víspera una comunicación a Almagro en la que denuncia la Carta de ese organismo continental, con la que, ratificó, "nos estamos desligando de la OEA".

Nicaragua se convierte así en el segundo país, después de Venezuela, en solicitar la salida de la OEA.

Cuba fue excluida del sistema interamericano en 1962 por sus vínculos con el entonces bloque comunista soviético y sus diferencias con EE.UU.

Los miembros del bloque pidieron la incorporación de Cuba en 2009 en la V Cumbre de las Américas, pero el gobierno reiteró que no tenía ningún interés en regresar.

