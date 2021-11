Coronavirus.-Alemania constata casi 64.000 casos de coronavirus en un solo día con una creciente tasa de hospitalización

El director del Instituto Robert Koch alerta de una posible quinta ola si no se incrementa la vacunación



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Alemania han informado este sábado de que el país ha registrado en las últimas 24 horas otros 63.924 casos de coronavirus a medida que la tasa de hospitalización aumenta.



El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas ha indicado que la incidencia se encuentra ahora en torno a los 362,2 casos por cada 100.000 habitantes, unas cifras que hacen saltar ya todas las alarmas.



Desde el viernes se han constatado, además, otras 248 muertes, lo que sitúa en 98.987 la cifra de fallecidos desde que comenzó la pandemia. En total, Alemania ha notificado 5.312.215 contagios desde que estalló la crisis sanitaria.



La tasa de incidencia hospitalaria, que es ahora el principal parámetro para tomar mayores medidas de restricción, se encuentra ahora en 5,34 por cada 100.000 habitantes, si bien el valor más alto registrado hasta ahora tuvo lugar durante las pasadas Navidades, cuando había 15,5 hospitalizados por cada 100.000 personas.



El director del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, ha alertado este mismo sábado de que el país podría travesar una quinta ola de contagios si la vacunación no aumenta. "Si la reducción de contactos y la vacunación no tienen éxito de forma intensiva, también tendremos una quinta ola según el modelo actual", ha señalado en declaraciones a la agencia DPA.



Wieler lleva días alertando de la importancia de evitar grandes celebraciones, eventos y concentraciones, especialmente en espacios cerrados. Además, ha abogado por actuar de forma preventiva, también en las regiones comparativamente menos afectadas por la pandemia.



"En los estados federados en los que las cifras son todavía bajas, tenemos la posibilidad de mantenerlas bajas con restricciones de contacto. Cuando las cifras son elevadas, en realidad es muy tarde, si no demasiado tarde", ha insistido antes de recalcar que lo importante es "aumentar la vacunación masiva".



Sin embargo, ha matizado que la vacunación no daría resultados de forma tan rápida como una ausencia de contactos. "Los efectos se verían en tres o cinco semanas, la vacunación funciona a mediano plazo", ha detallado.



"La vacuna es la forma de salir de la pandemia", enfatizó Wieler. "Pero no por ello se pueden descuidar por completo otras medidas, ha recordado.