Collin Sexton será baja con los Cavaliers por lo que resta de la temporada

Collin Sexton de los Cleveland Cavaliers , en una fotograía de archivo. EFE/ Warren Toda

Cleveland (EE.UU.), 19 nov (EFE).- El base titular de los Cleveland Cavaliers, Collin Sexton, será baja por lo que resta de temporada después de someterse a una operación en la rodilla izquierda, que se lesionó hace menos de dos semanas, según informó el equipo.

El máximo anotador de los Cavaliers en lo que va de temporada se rompió un cartílago en la rodilla izquierda el pasado 7 de noviembre durante el partido que el equipo de Cleveland disputó ante los New York Knicks.

Los Cavaliers no proporcionaron su primera actualización hasta este viernes, cuando dijeron que Sexton tuvo una operación exitosa el miércoles, en Atlanta, pero no dieron a conocer más detalles.

Antes de lesionarse, Sexton, de 22 años, logró promedios de 16 puntos, 3,3 rebotes y 2,1 asistencias en los primeros 11 partidos que disputó con el equipo de Cleveland.

Su baja es un duro golpe para las aspiraciones de reconstrucción que había planificado los Cavaliers junto con la llegada del base español Ricky Rubio como mentor del joven talento que hay dentro de la plantilla del equipo de Cleveland.

La baja de Sexton ha hecho que Rubio, que había sido designado como sexto jugador de los Cavaliers, en los últimos partidos ha salido de titular con más minutos de acción.

Tras un buen comienzo de temporada, recientemente han sido devastados por lesiones. Se espera que el ala-pívot novato Evan Mobley se pierda un mes por un esguince de codo.

Los Cavs perdieron a seis regulares el jueves por la noche en una derrota ante los Golden State Warriors.

La lesión también es un revés importante para Sexton, quien no pudo obtener una extensión de contrato de Cleveland antes del primer partido de 2021 y esperaba que otra temporada sólida lo llevara a ofertas lucrativas.

Sexton, seleccionado con el número ocho en el sorteo universitario del 2018, se convertirá en agente libre restringido el próximo verano.

A pesar de que Cleveland ve a Sexton como parte de su núcleo joven con Mobley, el escolta Darius Garland, el pívot Jarrett Allen y el alero Issac Okoro, su nombre se menciona a menudo en numerosos rumores de traspaso.

Desde que llegó a la NBA su progreso ha sido permanente en cada una de la cuatro temporadas que ha jugado y la pasada tuvo su mejor desempeño al conseguir un promedio de 24,3 puntos y 22 victorias que lograron los Cavaliers.