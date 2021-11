Científicos reunidos en Colombia debaten sobre el envejecimiento saludable

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García, habla durante una rueda de prensa previa a la instalación del XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez, en Cartagena (Colombia), este 19 de noviembre del 2021. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Cartagena (Colombia), 19 nov (EFE).- Expertos de 26 sociedades científicas y conferencistas de 17 países de América debaten desde este viernes en Cartagena de Indias sobre las políticas que se deben adoptar para que las sociedades envejezcan de manera saludable.

Durante el XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez, que se extenderá hasta el 26 de este mes, se abordarán temas como la covid-19 y la vacunación, y otros que afectan a los adultos mayores.

Entre ellos están la nutrición, genética y envejecimiento; la enfermedad cerebro-vascular crónica, el alzheimer, trastornos del sueño, incontinencia urinaria, osteoporosis, cáncer, fracturas de cadera, envejecimiento activo, derechos humanos, ciudades amigables y servicios de geriatría, entre otros.

El presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, Javier Cabrera, dijo en una rueda de prensa que el congreso, que se realiza en modalidad híbrida presencial y virtual, lanzará además un "Pacto por la vejez y el envejecimiento saludables en Colombia".

"Buscamos que la sociedad conozca cómo llevar un proceso de envejecimiento saludable, de manera que (las personas) puedan llegar al inicio de la vejez con más oportunidades para ser activos, para aportarle al desarrollo económico y social del país", agregó.

PENSAR EN EL FUTURO

Cabrera aseguró que en países como Colombia "no estamos preparados para llegar a una vejez activa" y "no hemos pensado en envejecimiento saludable, entonces el 84 % de las personas mayores de 60 años padecen hoy en día una o más de una enfermedad crónica".

El experto advirtió que la afectación no solo es en términos de salud y recordó que solo el 27 % de las personas mayores de 60 años logran jubilarse en las áreas urbanas mientras que en las rurales "ese porcentaje baja al 6 %".

"Estamos llegando a la vejez con un gran compromiso de la salud mental; hasta el 41 % de las personas mayores de 60 años manifiesta tener sentimientos relacionados con trastornos del afecto como la depresión", agregó el experto.

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García, dijo que las proyecciones indican que para 2050 el 23 % de los colombianos tendrá más de 60 años por lo que urge acogerse a lo que la ONU ha denominado como la década del envejecimiento saludable (2021-2030) y que se prioricen las políticas en ese sentido.

"Son cuatro políticas las que hay que poner en marcha: la primera cambiar la visión relativa que tenemos de la vejez; la vejez no es el sitio donde vamos a pasarlo mal al final de nuestras vidas. La segunda, hay que empezar a hacer entornos saludables para las personas mayores (barrios, ciudades, transporte, educación)", dijo García.

La tercera consiste en "empezar a trabajar sistemas de salud dirigidos a personas mayores, y la cuarta es cómo atendemos a las personas mayores cuando necesitan a otros, cuando tienen dependencia", agregó.

RECOMENDACIONES DE LA ONU

García añadió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado algunos factores de riesgo que atentan contra el envejecimiento saludable, entre los que destacó la pobreza "con lo cual, cualquier política que se desarrolle en cualquier país que tienda a mejorar la situación de pobreza de las personas es una política de envejecimiento saludable".

"Otro factor de riesgo es el trastorno de los estados del ánimo, la depresión; nosotros ahora en Europa estamos muy preocupados por la soledad no deseada que genera depresión y esto empeora y mucho el envejecimiento saludable", puntualizó.