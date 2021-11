Brasil.- Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

20-11-2021 Portada de El País. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA EL PAÍS



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:



EL PAÍS: "La 'España vaciada' reta a la política"; "La Gran Dimisión revoluciona EEUU"; "Tengo que volver para recuperar el prestigio de Brasil""; "Miles de personas protestan en Europa contra el confinamiento"; "Jorge Trías a Bárcenas: "Rajoy te echará toda la culpa".



EL MUNDO: "Ayuso niega un golpe Casado y no renuncia al PP de Madrid"; "Miles de personas protestan en Viena horas antes del confinamiento"; "Bimenes, el rincón de Asturias donde el bable eclipsa el castellano".



LA VANGUARDIA: "El Govern lo fía todo a un pacto con los comunes para salvar las cuentas"; "La era Xavi arranca con victoria (1-0); "Listas de espera que desesperan".



ABC: "Sánchez busca socios en la España vacía para seguir en La Moncloa";"Casi cuatro millones de españoles insisten en no vacunarse: Nos tratan como a perturbados".



LA RAZÓN: "El aviso interno de los barones del PP: Vamos al suicidio. Esto no se aguanta"; ""Trabajo debe revisar la ideología y rigidez de sus propuestas""; "Los agricultores y los ganaderos, arruinados por la subida de costes"; "La lucha para salvar el plátano de La Palma: Dos meses con el miedo de perder tu plantación".