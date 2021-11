Bolsonaro dice que inversores árabes quieren dos clubes de fútbol de Brasil

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro (C), en una fotografía de archivo. EFE /Ali Haider

Río de Janeiro, 19 nov (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que los inversores de Emiratos Árabes están interesados en adquirir dos clubes de fútbol de Brasil y hasta sugirió que piensen en el Botafogo, uno de los más tradicionales del país y que este mes garantizó su regreso a la primera división.

"Los (inversores de) Emiratos tienen doce clubes de fútbol fuera de su país y quieren dos de Brasil. Voy a sugerirles que opten por el Botafogo", afirmó el líder ultraderechista en una transmisión en directo que hizo por redes sociales al regresar al país tras su viaje a Emiratos Árabes, Bahrein y Catar.

Según versiones de la prensa brasileña, Bolsonaro fue informado del interés en la compra de equipos de fútbol en la reunión que tuvo con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, el pasado lunes en Emiratos Árabes.

El propio príncipe es propietario del Manchester City, uno de los principales clubes inglesas, y controlador, por medio del Abu Dhabi United Group, de otros equipos como New York City (Estados Unidos), Melbourne City (Australia), Montevideo City (Uruguay) y Mumbai City (India).

El jefe de Estado afirmó que la posible inversión árabe en el fútbol brasileño será posible gracias a una ley que sancionó en agosto pasado y que establece las reglas para que los clubes de fútbol puedan convertirse en empresas.

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario y que integró la delegación que viajó a los países árabes, afirmó que los inversores inicialmente sondearán el mercado y las posibilidades concretas de compra, entre las cuales que el club esté constituido como empresa, antes de definir los equipos que comprarán.

"Quién sabe y no tenemos en breve un club comprado por árabes o patrocinado por empresas árabes", señaló el diputado.

Bolsonaro manifestó igualmente en su transmisión que durante el viaje visitó el estadio de Catar en que se disputará la final del Mundial de 2022, en donde conversó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la propuesta para que la Copa del Mundo se dispute a cada dos años y no a cada cuatro.

Aclaró que, al contrario de lo informado por la prensa, no tiene una opinión formada sobre el asunto pero que respetará lo que decida la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y los clubes del país.

"Conversamos con el presidente de la FIFA sobre esa propuesta pero no soy yo el que decide eso. Se trata de una decisión de la CBF y de los clubes. Pero ellos (la FIFA) quieren que el Mundial sea disputado a cada dos años", dijo.

"No voy a dar mi opinión. No es mi área. Pero obviamente apoyaré lo que decidan los clubes brasileños. Hay que ver el costo beneficio para cada país. Hay que tener muy en cuenta las razones financieras", dijo.