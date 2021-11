Bolivia reporta 1.027 nuevos casos y dos fallecidos por la covid-19

Ciudadanos bolivianos caminan por una calle en La Paz (Bolivia), en una fotografía de archivo. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 20 nov (EFE).- Bolivia informó sobre 1.027 nuevos contagios y dos decesos por la covid-19 en esta cuarta ola de la pandemia que vive el país, de acuerdo con datos del último reporte difundido por el Ministerio de Salud.

La mayor cantidad de contagios registrados se encuentran en la orienta Santa Cruz con 555, La Paz con 167 y la central Cochabamba con 129 nuevos casos.

Las otras seis regiones reportan contagios que van desde los 85 a los tres casos, según el informe.

Con estos nuevos datos, Bolivia acumula 528.407 casos de covid-19 y 19.051 fallecidos desde que se identificaron los primeros contagios en marzo del año pasado.

Hasta ahora se recuperaron 458.991 personas, mientras que los casos activos alcanzan a los 23.365.

Bolivia se encuentra en la cuarta ola de contagios y este es el tercer día consecutivo que se reportan más de mil casos diarios, cifra a la que no se llegaba de forma consecutiva hacía meses.

La tasa de letalidad de esta nueva ola está en el 0,7 %, mientras que en la tercera ola fue de 2,8 %.

Los medios locales reportaron que las unidades de terapia intensiva del país se están llenando de pacientes de covid-19 que no cuentan con ninguna dosis de la vacuna.

Es así que el Ministerio de Salud recomendó en varias ocasiones que la población no baje la guardia, que mantenga las medidas de bioseguridad y que vaya a los puntos de vacunación para ser inoculada y prevenir que los casos lleguen hasta las terapias intensivas.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el viernes que en las próximas semanas llegará al país un lote de 1.965.600 dosis de la vacuna Moderna a través del mecanismo Covax de las Naciones Unidas.

A esto el ministro de Salud, Jeyson Auza, acotó que también en las próximas semanas llegarán 300.000 dosis de la vacuna Pfizer.

Las cifras sobre la vacunación indican que 3.907.951 de personas cuentan con la primera dosis, 3.065.609 con la segunda, 363.267 con la de refuerzo y 976.827 se inmunizaron con la vacuna Janssen que es de una dosis.

La vacunación en el país comenzó a fines de enero al personal sanitario, luego a personas con enfermedades de base y posteriormente se organizó de acuerdo con la edad, que desde la anterior semana comenzó a aplicarse a niños y jóvenes mayores de 12 años.

En Bolivia se aplican dosis de las vacunas Sinopharm y Sputnik V, adquiridas mediante compras estatales y las donaciones del tipo AstraZeneca, Pfizer y Janssen adquiridas mediante donaciones canalizadas por el mecanismo Covax.