Berlusconi publica un vídeo vacunándose y se habla de su carrera a la presidencia

Roma, 20 nov (EFE).- El exmandatario y empresario italiano Silvio Berlusconi, de 85 años, publicó hoy un vídeo en las redes sociales mientras se vacuna con la dosis de refuerzo contra el coronavirus, mientras la prensa italiana asegura que se está preparando para presentarse como candidato para ser el próximo presidente de la República.

"Las vacunas son el instrumento que tenemos para derrotar la covid y limitar sus efectos sobre la salud y la economía. Tenemos que evitar nuevos lutos y cierres. Toca a vosotros: quien no se ha vacunado, que lo haga lo antes posible y quien pueda hacerlo que reserve la tercera dosis", escribió Berlusconi en las redes sociales junto con un vídeo en el que se ve cómo le vacunan y hace la señal de victoria.

Para Berlusconi, que contrajo el virus en septiembre de 2020, se trata de la segunda inoculación, pues como contagiado solo necesitó una dosis para la inmunización.

Mientras el tres veces presidente del Gobierno italiano se vacunaba, los medios aseguraban que está preparando su carrera para intentar ser jefe de Estado, cuando en febrero termine el mandato de siete años de Sergio Mattarella.

"Misiones en el exterior y campaña de adquisiciones: la estrategia de Berlusconi para el Quirinal", publica hoy el diario "La Stampa", que asegura que el dueño de la compañía Finnivest está buscando apoyos en Europa y también en el Parlamento.

La semana que viene, el "Cavalliere" viajará a Estrasburgo los días 24 y 25 de noviembre para la cita del Partido Popular Europeo (PPE) y mantendrá algunas reuniones, mientras mantiene un perfil bajo en los medios para no quemar su imagen, asegura "La Stampa".

"La campaña presidencial de Berlusconi está en pleno apogeo, incluido un folleto enviado a los parlamentarios del Partido Demócrata", escribe el diario "Corriere della Sera".

El diario milanés publicó que los diputados encontraron en su buzón de correos de la Cámara baja "una biografía de Berlusconi, con algunas de sus intervenciones sobre los valores del liberalismo, el catolicismo y el garantismo".

Añade que Berlusconi está llamando personalmente también a muchos de los parlamentarios, también del Partido Demócrata (PD), para presentarles su plan.

El 3 de febrero termina el mandato de Mattarella, quien ya ha reiterado que no está dispuesto a presentarse a un segundo mandato, por lo que se ha abierto un periodo de incertidumbre y guerras políticas, pues todos apuntaban como su sucesor a Mario Draghi, el actual presidente del Gobierno elegido precisamente para impulsar un proceso de reformas con el que sacar al país de la crisis derivada de la pandemia.

La posibilidad de poder repetir mandato, como ya ocurrió con Giorgio Napolitano en 2015 cuando accedió a repetir el septenio en un momento de bloqueo político, o al menos algún año más, habría permitido a Draghi llegar al final de la legislatura en 2022 y concluir el proceso de reformas vinculadas a las ayudas del Plan de Recuperación europeo, y posteriormente pensar en poder ser elegido jefe de Estado.

Pero si Draghi finalmente es indicado para ocupar el palacio del Quirinal, sede de la jefatura, eso llevaría inevitablemente a tener que convocar elecciones anticipadas.

Por ello, por el momento no hay candidatos posibles capaces de poner de acuerdo a las fuerzas parlamentarias, mientras que Berlusconi acaricia el sueño de su carrera.

En los últimos días, en la izquierda se ha sugerido el nombre del miembro del PD y actual comisario europeo para la Economía, Paolo Gentiloni, mientras que también circulan otros nombres, como el de la independiente y ministra de Justicia, Marta Cartabia.