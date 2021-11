AV.- Fútbol.- Florentino Pérez: "Igual hay que recordar a la UEFA quién es el Real Madrid"

"La Superliga es libertad, que los clubes sean dueños de su destino"



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, abrió este sábado la Asamblea General Ordinaria con un detallado informe de la situación del club y un repasó especial a la actualidad internacional y nacional, donde valoró la Superliga "como libertad" y destacó las "gravísimas irregularidades" de la operación de LaLiga con el fondo de inversión CVC.



"No es simplemente un nuevo torneo, es intentar cambiar la dinámica actual del fútbol porque si no hacemos nada morirá poco a poco. La Superliga es libertad, que los clubes seamos dueños de nuestro destino", dijo Florentino en su discurso.



El informe del presidente abrió la Asamblea con 481 socios compromisarios presenciales y 1.123 por vía telemática, y se dejó para el final los temas más calientes. El máximo dirigente del club blanco trató la Superliga europea, lo ocurrido los últimos meses y los ataques de la UEFA que quedan sin efecto en los tribunales.



"Igual hay que recordar a la UEFA quién es el Real Madrid. Recordarle la historia del Real Madrid. Ha participado desde su fundación en todas las innovaciones necesarias a lo largo de los años. Fue el único club del mundo fundador de la FIFA y fue también impulsor de la Copa de Europa", apuntó.



Florentino insistió en lo dicho desde que en el mes de abril se hiciera oficial la Superliga, haciendo hincapié en que se trata de "'fair play' financiero", ante clubes que "reciben apoyo financiero de estados y abocan al fútbol a la ruina", "transparencia", "solidaridad" y "respeto por las competiciones nacionales".



"La abundancia de entretenimiento que tienen los jóvenes está desplazando al fútbol. Los partidos poco atractivos alejan al público. El formato de competición estará permanentemente abierto a lo que demanda la afición global. Estas cuestiones llevaban mucho tiempo sobre la mesa. Somos nosotros los clubes y no la UEFA los que asumimos los costes y los riesgos. La crisis económica por la pandemia nos forzó a una reacción inmediata", añadió.