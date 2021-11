Así hablan los invitados de la fiesta de cumpleaños de Tamara Falcó sobre la Marquesa de Griñón

20-11-2021 FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE TAMARA FALCÓ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Multitud de rostros conocidos han acudido este viernes a la fiesta del 40 cumpleaños de Tamara Falcó y lo cierto es que todos ellos lo hacían con una sonrisa en su rostro demostrando la gran felicidad que sentían porque la Marquesa de Griñón cumpliese los cuarenta, deseándole todo lo mejor para esta nueva década que comienza este sábado.



Entre ellos, hemos podido ver a Álvaro Castillejo Preysler, que nos aseguraba que estaba muy feliz de asistir a la fiesta de cumpleaños de su prima y halagaba la actitud que había tenido la Marquesa al pedir que nadie le regalase nada y que donaran el dinero a una Fundación.



También el diseñador y amigo de Tamara, Juan Avellaneda, con el que estrechó lazos en 'MasterChef Celebrity', que no se ha querido perder este evento tan especial para ella. "Súper especial, súper contentos por celebrar los cuarenta años" nos confesaba a su llegada y también nos desvelaba cómo ve a su amiga en la actualidad: "En un momento estupendo, feliz, ver a los amigos con este subidón de energía es maravilloso".



Boris Izaguirre, gran amigo de la familia, llegaba radiante y nos confesaba que no sabía dónde terminaría el sombrero que lucía: "Los cuarenta años de Tamara y estoy estrenando sombrero, no sé si al final de la noche se lo daré a Íñigo".



Isabelle Junot y Álvaro Falcó también han aparecido en el cumpleaños de su prima y, parcos en palabras, saludaban a la prensa que estaba en las inmediaciones: "Hola, qué tal, buenas noches". Eso sí, no desvelaban cómo van los preparativos para su boda: "Gracias".



Alejandra Onieva llegaba a la celebración de su cuñada y lo cierto es que nos hemos encontrado a una persona muy tímida ante las cámaras, sin ganas de hablar con la prensa y sobre todo muy vergonzosa. Sonreía cuando le preguntábamos si le gustaría que su hermano y Tamara Falcó se casasen.



Xandra Falcó tampoco se ha querido perder esta cita y aseguraba que el novio de su hermana: "Íñigo es estupendo y estamos encantados con él, sobre todo que Tamara esté contenta con él". En cuanto a cómo estaba su hermana, nos aseguraba que: "He hablado con ella y estaba emocionada y contenta con todos los preparativos", confesando que: "Le llegan los cuarenta y ella está en plena juventud".