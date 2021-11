Arrasate: "El resultado empaña todo lo que hemos hecho"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, durante el partido la jornada 14 de LaLiga que Atlético de Madrid y Osasuna disputaron este sábado en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid.- EFE/MARISCAL

Madrid, 20 nov (EFE).- Jagoba Arrasate, entrenador del Atlético Osasuna, expresó este sábado, tras la derrota por 1-0 contra el Atlético de Madrid, que el resultado "empaña" todo lo que ha hecho su equipo en el Wanda Metropolitano, al tiempo que destacó que su conjunto perdió porque no defendió "todo lo bien" que tiene que hacerlo "el córner" que originó el 1-0 de cabeza de Felipe Monteiro.

"Estamos muy fastidiados y cuando es así es porque algo te ha dolido. Hemos hecho un gran trabajo que pensábamos que podía tener recompensa. No hemos defendido todo lo bien que tenemos que defender un córner y se nos ha ido ese punto que habíamos merecido", valoró en rueda de prensa.

"El primer tiempo fue muy bueno y en el segundo el Atlético ha sido algo mejor, pero no teníamos la sensación de estar agobiados. Sergio (Herrera, su portero) no ha tenido que hacer ninguna intervención de mérito. Es una pena, porque nos sentíamos cerca del rival, del nivel y del resultado también. Hay que seguir porque esto no para", añadió.

"Todo el mundo ha estado bien. El Atlético en todo momento ha estado incómodo", continuó el técnico, que repasó que ya son unos "cuantos" partidos sin hacer gol. "Hoy no hemos defendido tan bajo ni nos henos replegado tanto. No hemos tenido muchas ocasiones, pero sí alguna. Ahora es donde tenemos que afinar de verdad, porque tenemos rivales de nuestra Liga y tenemos que tener más eficacia", dijo.