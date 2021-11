Ancelotti: "Puede que la evaluación a Bale no fuese tan correcta"

EWl entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en una foto de archivo. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Madrid, 20 nov (EFE).- El técnico italiano Carlo Ancelotti defendió a Gareth Bale, que aseguró tiene ganas de volver a jugar con el Real Madrid tras sufrir una nueva lesión el día de su reaparición con Gales, donde dijo que la evaluación que le realizaron "puede que no fuese tan correcta".

"La situación de Bale era bastante clara, tenía el alta, lo tenían que evaluar, pensaron que podía jugar y se ha lesionado, puede ser que no fuese tan correcta la evaluación", admitió en rueda de prensa.

"La idea que tenemos es recuperar al jugador porque lo necesitamos, puede ser útil esta temporada para nuestro equipo. Tenemos que hacer las cosas bien para que pueda recuperar pronto y pueda jugar con nosotros", añadió.

Bale no juega con el Real Madrid desde finales de agosto, una situación que no se debe a su falta de compromiso, según Ancelotti. "Está claro que Bale, como jugador de Gales, tiene mucho cariño a su equipo nacional, pero tengo claro que quiere jugar para el Real Madrid. Pase lo que pase he visto que tiene ganas de volver a hacerlo. Además para jugar con Gales tiene que entrenarse bien con nosotros y es lo que veo que ha hecho en el entrenamiento".

La ausencia de mensajes de Bale hacia el madridismo no fue un punto que achacase Ancelotti a su jugador, centrado en recuperarse lo antes posible. "Bale tiene un carácter que tenemos que respetar. Si no quiere utilizar las redes sociales máximo respeto, es claro que no está contento porque se ha lesionado otra vez. Vamos a hacer juntos lo máximo para que se recupere lo más rápido posible porque no es verdad que tenemos un enfrentamiento con él".