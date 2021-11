1-1. El Villarreal perdona y acaba sufriendo

El jugador del Celta de Vigo Iago Aspas pugna por un balón con el jugador del Villarreal Torres en el partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga disputado este sábado en el estadio Balaidos de Vigo. EFE / Salvador Sas

Vigo, 20 nov (EFE).- El Villarreal sigue sin ganar a domicilio en LaLiga después de empatar este sábado 1-1 ante el Celta de Vigo, en un partido en el que disfrutó de numerosas ocasiones para “matar” a los de Eduardo Coudet pero acabó sufriendo para conservar el punto.

Unai Emery reservó a Danjuma, Alcácer y Capoue para la final del martes contra el Manchester United en la Liga de Campeones. El Villarrel explicó, en un tweet, una hora antes del partido que todos ellos eran baja por diversas molestias, al igual que el portero Sergio Asenjo. Gerard Moreno ni viajó a Vigo, y en el banquillo estaban Yeremy, Estupiñán y Coquelin.

La cita europea estaba en la cabeza de todos. También en la del técnico vasco, pese a que a lo largo de la semana pidió a sus jugadores que se centrasen en el duelo de Balaídos. Seguir vivos en Europa es el reto del “submarino amarillo”, y ganar al equipo de Cristiano prácticamente se lo aseguraría.

Emery planteó un duelo físico, situando a Iborra como pivote defensivo y a Rubén Peña y Alberto Moreno por delante de los laterales. Y esa apuesta neutralizó al Celta, sin ideas en ataque, con Aspas y Denis Suárez desaparecidos.

Sus únicas aproximaciones con peligro en el primer tiempo llegaron con un disparo de Nolito, al que respondió bien Rulli, y un centro muy cerrado de Javi Galán que se estrelló en el larguero. El Celta regaló los primeros 45 minutos, y llegó vivo al descanso porque el Villarreal le perdonó la vida.

Y es que, sin hacer nada del otro mundo, la superioridad amarilla fue brutal. Se adelantó después de un monumental error del portero Matías Dituro, que aprovechó Parejo para asistir a Alberto Moreno. Ese tanto mató a los celestes, que vieron como, a pesar de su fallo, el meta argentino fue el mejor de los suyos, con dos paradas salvadoras ante Trigueros y Dia en la recta final del primer tiempo.

Coudet, muy enfadado, movió ficha en el descanso. Santi Mina y Murillo fueron los sacrificados para dar paso a Galhardo y Araujo. El Celta se adueñó del balón, pero otro error, esta vez de Fran Beltrán al intentar evitar ceder un córner, obligó a Dituro a lucirse con una gran estirada al disparo de Trigueros.

El Celta subió su línea de presión, volcó su juego hacia la banda izquierda de Javi Galán y amenazó con un cabezazo de Thiago Galhardo (min.62) y un disparo de Araujo (min.66). El Villarreal, pese a que Emery refrescó su once, renunció al balón, y su rival lo golpeó después de que Rulli despejara mal un disparo de Beltrán, facilitando el gol de Brais Méndez.

Había perdonado el equipo castellonense, y en un minuto el Celta casi voltea el marcador con un disparo cruzado de Iago Aspas, tras una magistral asistencia de Galhardo, que se marchó rozando el poste.

Y no fue la última porque Denis Suárez, muy forzado, erró a puerta vacía en una acción invalidada por fuera de juego que podría revisar el VAR porque parecía que Galhardo arrancó en posición correcta.

- Ficha técnica:

1. RC Celta: Dituro; Kevin Vázquez, Aidoo (Fontán, min.78), Murillo (Araujo, min.46), Javi Galán; Beltrán (Okay Yokuslu, min.83); Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito (Cervi, min.62); Aspas y Santi Mina (Thiago Galhardo, min.46).

1. Villarreal: Rulli: Foyth (Aurier, min.82), Albiol, Pau Torres, Pedraza; Iborra, Parejo, Alberto Moreno (Coquelin, min.82); Rubén Peña (Yeremy Pino, min.68), Trigueros (Moi Gómez, min.68) y Dia (Chukwueze, min.82).

Goles: 0-1 Albertro Moreno (min.27); 1-1 Brais Méndez, min.70

Árbitro: Alberola Rojas (colegio castellano-manchego). Amonestó a Santi Mina (min.16) por parte del Celta, y a Fouyth (min.44) por parte del Villarreal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Abanca Balaídos ante 10.086 espectadores.